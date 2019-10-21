Впервые показали сиамских близнецов, которые родились в Украине

Впервые показали фото сиамских близнецов, которые родились в Черновцах.

Дети были обречены на смерть. Верующие родители отказались делать аборт, пишет "РБК Украина".

Дети 23-летней Анжелы Петрюк имели одно тело на двоих, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце.

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В прессе ходили слухи, что мать не хотела видеть своих детей, но это неправда. После кесарева сечения, женщина физически не могла посетить новорожденных девочек.

Автор: РБК Сиамские близнецы родились в Черновцах

5 октября в Черновцах в областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября в роддоме №2.