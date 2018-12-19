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суббота, 22 декабря 2018 04:15

Хвостатый апельсин и китайская слива: 5 экзотических фруктов, которые стоит попробовать
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Ананасы, бананы, мандарины, киви, апельсины стали привычными и обыденными в нашей жизни. Наличием на столе этих фруктов гостей уже не удивишь. Но кроме них, есть и другие необычные плоды, которые можно приобрести или заказать в Украине.

Gazeta.ua собрала 5 экзотических фруктов, которые стоит попробовать.

1. Рамбутан

На вид эти фрукты напоминают зеленые закрытые каштаны. Внутри плода находится нежная мякоть белого или светло-желтого цвета с приятным сладковатым вкусом. Но кроме того, рамбутан может похвастаться полезными свойствами. Плоды рамбутана содержат углеводы, белки, протеин, кальций, фосфор, железо, никотиновую кислоту и витамины С, В1 и В2. Помогает при болезнях сердца и нервной системы, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и волос.

Перед употреблением кожуру рамбутана нужно разрезать по "экватору" и раскрыть, как зеленый каштан.

Автор: gazeta.ua
  Кожуру рамбутана нужно разрезать по "экватору" и раскрыть, как зеленый каштан
Кожуру рамбутана нужно разрезать по "экватору" и раскрыть, как зеленый каштан

2. Гранадилла

Этот фрукт нередко называют "хвостатым апельсином". Он имеет округлую форму и по размеру напоминает киви. Мякоть плода мягкая, сладкая, желеобразная с большим количеством мелких съедобных косточек.

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Мякоть гранаділи содержит витамины и элементы: А, В2, В6, С и К, фосфор, магний, железо и кальций. Она полезна для профилактики заболеваний сердца и образования раковых клеток. Выводит из организма застарелые шлаки, очищает, укрепляет иммунитет.

Перед употреблением фрукт нужно разрезать пополам и съесть мякоть ложечкой.

Автор: gazeta.ua
  Гранадиллу нередко называют "хвостатым апельсином".
Гранадиллу нередко называют "хвостатым апельсином".

3. Личи

Личи еще называют китайской сливой. На вид это небольшая розовая ягодка с твердой кожицей и маленькими неострыми шипами. На вкус - напоминает сочетание сладкого винограда и сливы. Имеет цветочный аромат.

Личи имеют большое количество витамина С, калия и магния, поддерживающие иммунную и сердечно-сосудистую систему организма. За большое содержание никотиновой кислоты, в китайской медицине его используют как средство от атеросклероза, уменьшают с его помощью содержание холестерина в крови.

Перд употреблением нужно поддеть кожуру личи ногтем или ножом и снять ее.

Автор: gazeta.ua
  Личи называют китайской сливой
Личи называют китайской сливой

4. Мангостан

Плоды этого фрукта покрыты толстой гладкой кожурой темно-лилового цвета. Также мангостан имеет характерную "шапочку" из твердых лепестков. Под кожурой находится сочная белая мякоть, состоящая из 4-8 долек, что на вид очень напоминают чеснок.

Мангостан высоко ценят в Восточной медицине. Ведь он содержит фосфор, кальций, витамины В и С. Кроме того, недавние исследования ученых обнаружили в плодах мангостана большое количество ксантонов-органических соединений, способных противостоять микробам, грибкам и вирусам. В 2002 году было обнаружено, что один из ксантонов, превосходящий по своему антираковому действию шесть сильнейших химиотерапевтических средств.

Перед употреблением разрезают кожуру мангостана по "экватору", так чтобы не задеть дольки мякоти.

Автор: gazeta.ua
  Под кожурой мангустин находится сочная белая мякоть, на вид очень напоминает зубчики чеснока.
Под кожурой мангустин находится сочная белая мякоть, на вид очень напоминает зубчики чеснока.

5. Тамаринд

Этот экзотический фрукт из семейства бобовых и растет в стручках. По вкусу больше всего напоминает финик.

В тамаринде содержится тиамин, который необходим организму для правильной работы желудка, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Калий помогает работе сердца. Железо-поставляет в органы кислород. Также фрукт имеет противовоспалительный эффект, помогает лечить язву желудка и восстанавливает организм после солнечного удара.

Перед употреблением нужно разломать стручок и убрать с мякоти жилки. Кушать его стоит осторожно, так как внутри содержатся твердые косточки большого размера.

Автор: gazeta.ua
  Тамаринд по вкусу больше всего напоминает финик
Тамаринд по вкусу больше всего напоминает финик

Пациентам с гипертонией стоит строго придерживаться рекомендаций врачей по приему лекарственных средств. Врачи называют пять фруктов, которые уменьшают артериальное давление.

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