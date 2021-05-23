Британец потратил тысячи долларов, чтобы стать похожим на куклу Кена

Мужчина из Великобритании хочет выглядеть как кукла Кен. Поэтому не колеблясь он начал серию пластических трансформаций.

Джимми Физерстоун – 22-летний парень из Халла, Великобритания. Он уже потратил тысячи долларов на пластические операции и не собирается на этом останавливаться. Ведь его цель быть реальной копией куклы Кена – мужского аналога Барби, пишет Канал 24.

Парень бросил учебу в 16 лет и начал работать, чтобы заработать деньги на косметические процедуры. Сейчас он работает в магазине приятеля, занимаясь рекламой. Джимми ведет роскошный образ жизни, он любит "яркую одежду", обеды с шампанским и частые поездки на вертолете.

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Джимми заплатил более 14 тысяч долларов за наполнители для губ и щек, ботокс и виниры. Все эти процедуры ему сделали в течение последних 12 месяцев. Далее в планах мужчины поработать над носом.

Несмотря на то, что Джимми получил много критики в сети за его любовь к косметической хирургии, он отметил, что будет продолжать идти к своей конечной цели.

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