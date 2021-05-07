 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 396
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
1 Просмотров: 1270
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 3762
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 441
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 711
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1701
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 693
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1224
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 21312
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
2
3
7
7
6
&quot;Как зомби&quot;: пластические хирурги создали образ идеальной женщины
"Как зомби": пластические хирурги создали образ идеальной женщины
Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
В сети появились архивные фотографии фуникулера-именинника
В сети появились архивные фотографии фуникулера-именинника
В лесу нашли горшок с древними украшениями
В лесу нашли горшок с древними украшениями
К украинским полярникам приплыли киты: фото со станции в Антарктиде
К украинским полярникам приплыли киты: фото со станции в Антарктиде
Видео
Все видео
Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео
Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 576
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 828
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 486
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 531
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 22:33

"Как зомби": пластические хирурги создали образ идеальной женщины
2

  Комментировать

С помощью программы на компьютере пластические хирурги синтезировали те части тела, которые наиболее часто меняют себе шоу-звезды
С помощью программы на компьютере пластические хирурги синтезировали те части тела, которые наиболее часто меняют себе шоу-звезды

Британские пластические хирурги из Transform Hospital Group сообщили, какие части тела знаменитостей пользуются наибольшим спросом у пациенток, желающих изменить внешность. С помощью приложения на компьютере они синтезировали те части тела, которые наиболее часто меняют себе шоу-звезды и актеры, и у них получился образ идеальной женщины.

Об этом сообщают СМИ.

Оказалось, что идеальным бюстом обладает модель Рози Хантингтон-Уайтли, завидно тонкой талией — актриса Дженнифер Энистон, совершенной попой может похвастаться певица и кинозвезда Дженнифер Лопес. Женщины также хотят заполучить руки, как у Гвинет Пэлтроу, ноги, как у Виктории Бекхэм, а также щиколотки Эммы Уотсон и ступни Скарлетт Йоханссон.

Что касается лица, то в числе пожеланий клиенток указывались брови телеведущей Холли Уиллоуби, скулы модели Кары Делевинь, нос кинозвезды Дженнифер Лоуренс, глаза певицы Бейонсе, подбородок Камерон Диас, губы Анджелины Джоли, уши Энн Хэтэуэй, а также шея Марго Робби.

Завидными считают также волосы актрисы Лили Джеймс, звезды фильма "Золушка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Робот с сиськами" - Каменских в реалити обдумала многогранность женщин

Издание Daily Mail решило создать собирательный образ идеальной женщины, основываясь на данных экспертов. Однако результат ужаснул пользователей сети.

"Это выглядит, как зомби", "Похоже на работу Франкенштейна", "Прямо даже интересно, насколько результат получился далеким от идеала", "Спасибо, я предпочитаю свою собственную жену", "Видел ее раньше в магазине игрушек. Думаю, ее зовут Барби или как-то так", — писали в комментариях.

В Великобритании частые видеозвонки на удаленной работе привели к росту спроса на пластические операции. Люди стали чаще наблюдать себя в экранах и им не понравилось то, что они там видели, сообщает LIGA.Tech со ссылкой на Financial Times.

В марте 2020 года Великобритания начала вводить жесткие ограничения по стране из-за пандемии коронавируса: были закрыты школы, кафе и общественный транспорт.

Приостановили свою работу и большинство клиник пластической хирургии. Однако врачи продолжили проводить консультации и обратили внимание, что к ним стали чаще обращаться на прием. Они связывают это с тем, что люди стали чаще видеть себя в экранах и стали менее довольны своей внешностью.

"Использование видеосвязи в Skype, FaceTime, Zoom и Microsoft Teams, очевидно, вызвало значительный интерес и спрос у желающих "откорректировать" свою внешность. Это может быть связано с личным тщеславием, но для некоторых людей это влияет и на карьеру, и на профессиональное развитие", - заявила автор исследования LaingBuisson Лиз Хит.

golos.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Как зомби": пластические хирурги создали образ идеальной женщины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману

Осудили группу националистов

В СССР замалчивали капитуляции Германии

Бизнесмены основали Sony Corporation

Торпедировали пассажирский лайнер

Американец проехал 21,6 тыс. км на велосипеде

Часть Турции получила независимось

Путин впервые дорвался до президентства

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 21312
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 11988
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 11601
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 11214
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9927
Интересно
Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
3
 2 Просмотров: 873
В сети появились архивные фотографии фуникулера-именинника
В сети появились архивные фотографии фуникулера-именинника
7
 Просмотров: 495
Народные приметы 7 мая - чтобудет, если сегодня появятся комары
Народные приметы 7 мая - чтобудет, если сегодня появятся комары Просмотров: 675
Церковый праздник 7 мая - что сегодня отмечаем
Церковый праздник 7 мая - что сегодня отмечаем Просмотров: 1089
Именинники 7 мая - кто сегодня празднует День Ангела
Именинники 7 мая - кто сегодня празднует День Ангела Просмотров: 315
Больше всего комментируют
38
Ахметов за год разбогател почти втрое
13
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
6
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 819
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть