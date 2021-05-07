"Как зомби": пластические хирурги создали образ идеальной женщины

Британские пластические хирурги из Transform Hospital Group сообщили, какие части тела знаменитостей пользуются наибольшим спросом у пациенток, желающих изменить внешность. С помощью приложения на компьютере они синтезировали те части тела, которые наиболее часто меняют себе шоу-звезды и актеры, и у них получился образ идеальной женщины.

Об этом сообщают СМИ.

Оказалось, что идеальным бюстом обладает модель Рози Хантингтон-Уайтли, завидно тонкой талией — актриса Дженнифер Энистон, совершенной попой может похвастаться певица и кинозвезда Дженнифер Лопес. Женщины также хотят заполучить руки, как у Гвинет Пэлтроу, ноги, как у Виктории Бекхэм, а также щиколотки Эммы Уотсон и ступни Скарлетт Йоханссон.

Что касается лица, то в числе пожеланий клиенток указывались брови телеведущей Холли Уиллоуби, скулы модели Кары Делевинь, нос кинозвезды Дженнифер Лоуренс, глаза певицы Бейонсе, подбородок Камерон Диас, губы Анджелины Джоли, уши Энн Хэтэуэй, а также шея Марго Робби.

Завидными считают также волосы актрисы Лили Джеймс, звезды фильма "Золушка".

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Издание Daily Mail решило создать собирательный образ идеальной женщины, основываясь на данных экспертов. Однако результат ужаснул пользователей сети.

"Это выглядит, как зомби", "Похоже на работу Франкенштейна", "Прямо даже интересно, насколько результат получился далеким от идеала", "Спасибо, я предпочитаю свою собственную жену", "Видел ее раньше в магазине игрушек. Думаю, ее зовут Барби или как-то так", — писали в комментариях.

В Великобритании частые видеозвонки на удаленной работе привели к росту спроса на пластические операции. Люди стали чаще наблюдать себя в экранах и им не понравилось то, что они там видели, сообщает LIGA.Tech со ссылкой на Financial Times. В марте 2020 года Великобритания начала вводить жесткие ограничения по стране из-за пандемии коронавируса: были закрыты школы, кафе и общественный транспорт. Приостановили свою работу и большинство клиник пластической хирургии. Однако врачи продолжили проводить консультации и обратили внимание, что к ним стали чаще обращаться на прием. Они связывают это с тем, что люди стали чаще видеть себя в экранах и стали менее довольны своей внешностью. "Использование видеосвязи в Skype, FaceTime, Zoom и Microsoft Teams, очевидно, вызвало значительный интерес и спрос у желающих "откорректировать" свою внешность. Это может быть связано с личным тщеславием, но для некоторых людей это влияет и на карьеру, и на профессиональное развитие", - заявила автор исследования LaingBuisson Лиз Хит.