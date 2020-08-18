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среда, 26 августа 2020 11:40

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

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26 августа проводят Всемирный день собаки. При поддержке Международного фонда защиты животных. Эти августовские мероприятия в третьей декаде месяца имеют ежегодный характер. Оказывается, люди многого не знают об этих животных.

Автор: tsn.ua
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В мире насчитывается 703 породы собак.

Уровень интеллекта собаки такой же, как у двухлетнего ребенка.

Собаки способны запомнить более 250 слов и жестов, они могут считать до 5 и решать простейшие математические задачи.

Собаки не любят, когда их обнимают и гладят по голове - это считается признаком доминирования. Если хотите приласкать собаку, погладьте ей бок.

Собака может узнать свои метки через год после того, как пометила.

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Собаки-поводыри не отличают красного сигнала светофора от зеленого. Поэтому они ориентируются по потоку движения.

В Индии создана служба знакомств для собак. Местные любители животных создали для своих воспитанников службу знакомств. На интернет-сайте размещаются фотографии и описание собак, которым пока не удалось найти пару. Хозяин может выбрать партнера, который подходит его любимцу, и устроить им встречу.

Шум грозы часто вызывает боль в ушах собаки. Если вы видите, что ваш питомец испугался грозы, в действительности это может быть реакция на боль в ушах.

Собаки не потеют через кожу. Их пот выходит наружу через подушечки лап и быстрое дыхание.

В Италии пинчер Луиджи получил "Награду за верность". Во время наиболее суровых мер карантина пес носил от дочери маме еду, лекарства и периодику.

Луиджи 10 лет. Владелица собаки Мария Буззат живет в муниципалитете Фельтре, что в 75 км от Венеции. Ее 70-летняя мать живет отдельно в 300 м от нее. Когда власти Италии ввели суровый карантин в начале пандемии, то мать и дочь решили, что будут пересылать друг другу нужные вещи с помощью пса.

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Дата
26
августа

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

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