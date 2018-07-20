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суббота, 21 июля 2018 01:37

Автор 700 рекордов Гиннеса расколол на животе 26 арбузов

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63-летний американец Ашрита Фурман расколол 26 арбузов мечом на животе. С этим рекордом мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Фурман прославился тем, что уже установил более 700 мировых рекордов, в частности нарезал арбузы на чужих животах. Теперь он решил воспользоваться своим телом.

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Автор: Guinness World Records
  63-летний американец Ашрита Фурман расколол 26 арбузов мечом на животе
63-летний американец Ашрита Фурман расколол 26 арбузов мечом на животе

Для достижения ему было достаточно в минуту справиться с 20 бахчевыми, но рекордсмен смог разрезать 26. Ранения при этом не испытал, хотя хвастался тем, что меч был острым.

Карпа на 24 килограмма подстрелил Евгений Подцерковный с Ватутино. Попал гарпуном во время подводной охоты.

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