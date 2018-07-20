Автор 700 рекордов Гиннеса расколол на животе 26 арбузов

63-летний американец Ашрита Фурман расколол 26 арбузов мечом на животе. С этим рекордом мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Фурман прославился тем, что уже установил более 700 мировых рекордов, в частности нарезал арбузы на чужих животах. Теперь он решил воспользоваться своим телом.
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Для достижения ему было достаточно в минуту справиться с 20 бахчевыми, но рекордсмен смог разрезать 26. Ранения при этом не испытал, хотя хвастался тем, что меч был острым.
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