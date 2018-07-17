На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд

Андрей Хветкевич установил новый национальный рекорд по фридайвингу. Фото: Facebook/Андрей Хветкевич

Украинец Андрей Хветкевич установил новый национальный рекорд по фридайвингу. Он погрузился на глубину до 66 м без дополнительного снаряжения для дайвинга.

Соревнования проходят на Багамских островах, сообщил в Facebook Just Apnea.

"Сегодня мой брат установил рекорд Украины по фридайвингу в дисциплине СNF. Тяжелая дисциплина, так как и при спуске, и при подъеме не используется ничего, даже ласты", - рассказал Дмитрий Хветкевич.

Это был 1-й этап соревнований по дайвингу, который прошел 16 июля. 2-й этап состоится сегодня, 17 июля, в 19:00 по киевскому времени. Андрей будет делать FIM - погружение по тросу на задержке дыхания.

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Видео своего погружения рекордсмен опубликовал в соцсетях.

В городе Коломыя Ивано-Франковской области адвокат 38-летний Алексей Гуцуляк на задержке дыхания и без гидрокостюма проплыл подо льдом городского озера 61 м. Этим установил рекорд Украины. На озере через каждые 10 м были вырублены проруби, чтобы пловец мог в любой момент выплыть. Его подстраховывали лишь веревкой.