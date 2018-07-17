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вторник, 17 июля 2018 10:56

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

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Виден из космоса: &quot;рисовый&quot; Шевченко установил рекорд Украины
Портрет Тараса Шерченка вырастили из риса двух сортов. Общая площадь изображения - 1370 "квадратов". Фото: 24 канал

В Херсонской области установили Национальный рекорд Украины. На поле вырастили рис с листьями зеленого и черного цвета. Темным "вырисовали" портрет Тараса Шевченко. Об установлении рекорда стало известно в прошлом году 17 июля.

Авторами "рисунка" стали специалисты из Институт риса Национальной академии наук Украины.

"Идея была не новая. Несколько лет назад мы создали селекционную линию риса с черно-фиолетовым листом. В 2015 году попытались высадить его и зеленолистный рис в форме симовола "инь-янь" - просто посмотреть, что получится. Вышел хороший результат. В 2016-м к годовщине независимости Украины сделали на поле трезубец. Он тоже вошел в Книгу рекордов Украины. В прошлом году решили сделать портрет", - рассказал Дмитрий Шпак, заведующий отделом селекции Института риса.

Кроме собственноручно созданного темнолистного риса, для портрета Шевченко использовали рис сорта "Престиж".

"Технически портрет оказался несложным. Рисунок просто разбивается на квадраты, и с бумаги переносится на поле", - сказал Дмитрий Васильевич.

Площадь поля с изображением украинского поэта - 1370 кв. м. Благодаря большой детализации рисовую "картину" можно увидеть из космоса, утверждают в национальном реестре рекордов Украины.

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В этом году на рисовых полях Херсонщины высадили двухцветное изображение логотипов компаний-партнеров Института риса.

"Мы уже поняли, что можем делать интересные вещи, это получается. Но прыгать выше головы и "рисовать" что-то лучшее, чем портрет, уже не будем", - добавил Дмитрий Шпак.

В этом году 9 марта во Львове установили рекорд самого масштабного выполнения стихотворения "Заповіт". Одновременно произведение Шевченко выполнили более 40 хоров. В целом участие во флешмобе приняли 1080 хористов.

Автор: Ирина БАБЕНКО
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Дата
17
июля

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

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