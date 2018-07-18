Рыбак поймал карпа на 24 килограмма

Рыбак не только охотится на карпов, но и бросает мальков в речку

Карпа на 24 килограмма подстрелил Евгений Подцерковный с Ватутино. Попал гарпуном во время подводной охоты.

"Я 10 лет охочусь в бывшем гранитном карьере, - рассказывает Евгений. Здесь страшная глубина - до 80 метров. Погружаюсь только на 10 и то у берега. На этот раз я шел по дну. Карп стоял надо мной на глубине 8 метров. Прицелился и выстрелил. Однако это еще не все. Рыба хорошо потаскала меня пока не истощилась."

В тот же день рыбак мог загарпунить еще больший трофей.

"Видел еще двух гораздо больших карпов, но стояли далеко, - вспоминает. - Стрелять не хотел, потому что мог ранить, но не вытащить. Для меня это недопустимо".

24-килограммовый карп - рекорд для Евгения Подцерковный. До этого самым его трофеем был белый амур на 15,5 килограмма и карп на 13 килограммов.

"Этому 24-килограммовому карпу - от 25 до 30 лет, - утверждает Евгений. - Ребята говорят, что обычно за год он прибавляет в весе на полтора килограмма. В солидном возрасте прирост веса уменьшается".

Рыбак разделил добычу между родственниками.

"Отцу дал хвост и огромную голову, чтобы он с ней наварил ухи. Еще часть отдал больному племяннику. Остальные оставил у себя".

Подцерковный говорит, что поймать такую большую рыбу - большая удача.

"Обычно карпы таких размеров первыми замечают человека и быстро уплывают. А этот почему-то остался стоять. Мне еще повезло, что была хорошая видимость".

Евгений уверяет, что карпы - не самая рыба, которая водится в Звенигородском районе.

"В свое время в речку Шполку привезли из России и запустили сомов, - рассказывает. - Сейчас они выросли до 50 килограммов. Плохо то, что сомы активно едят молодняк другой рыбы. Как-то поймали сомика на три килограмма, а в его животе нашли 2 окуни и 5 карпов".

Рыбак говорит, что он не только охотится, но и зарыбляет водоемы.

"В прошлом году выпустили в карьер 100 килограммов малька карпа по 200-300 граммов каждая. В этом году - еще 25 килограммов карпов по килограмму каждый".

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Ранее 24-килограммовых карпов на Звенигородщине никто не ловил.