Американец съел банан за 120 тысяч долларов

Американец съел банан за 120 000 долларов. Фото: ua.korrespondent.net

На международном художественном ярмарке Art Basel Miami продали французском коллекционеру банан, который приклеенным скотчем к стене. Автор инсталляции итальянский художник Маурицио Каттелан. Стоимость такого арт-объекта составляет 120 тысяч долларов, говорится на сайте hromadske.ua.

Во время посещения Art Basel нью-йоркский художник Дэвид Датуна подошел к "Комедианта", снял банан со стены, съел половину, а остальное показал посетителям. Видео инцидента Датуна изложил в Instagram.

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"Голодный артист" - мой художественный перформанс. Обожаю работы Маурицио Кателана действительно люблю эту установку. Она очень вкусная", - написал Датуна в посте.

Инсталляция "Комедиант" состоит из банана, который Кателан приклеил к стене серым скотчем. Итальянский художник, известный своими сатирическими работами, сделал несколько копий "Комедианта", одна из которых выставлялась в майамского музее. Три образца инсталляции оценили в сумму от 120 до 150 000 долларов.

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