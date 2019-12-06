С комфортом на мягком: дикого медведя поймали на человеческом развлечении

Автор: justsomething.co Для полной картины не хватает только телевизора.

На свалке в канадской провинции Манитоба дикий медведь устроил себе "диванный" отдых. Наевшись досыта найденной в кучах мусора пищей, хищник удобно устроился на выброшенной кем-то диване и беззаботно релаксировал, пока не заметил, что его засекли.

Уселся лохматый в совершенно человеческой позе: задние лапы забросил друг на друга, одной из передних оперся на подлокотник, пишет Justsomething.





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Домашние животные часто копируют своих хозяев. Склонность подражать эмоциям и поведению человека особенно ярко проявляется у собак. Подобно детям, они пытаются повторять действия хозяина, отражают его настроение. Иногда и коты, несмотря на свою независимость и сосредоточенность на себе, подвергаются воздействию со стороны и начинают перенимать отдельные повадки человека.