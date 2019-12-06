С комфортом на мягком: дикого медведя поймали на человеческом развлечении

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 216
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 180
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4203
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7524
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19719
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6471
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3169
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
19
20
16
8
22
Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото
Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Видео
Все видео
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7524
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2187
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2457
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6471
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
06 декабря 2019
Просмотров: 54
Позавчора
Історія з продажем одним з українських видавництв прав на їхні книжки в Росію викликала бурю емоцій. Не те щоб у суспільстві, але в певній його ...
пятница, 06 декабря 2019 23:28

С комфортом на мягком: дикого медведя поймали на человеческом развлечении

  Комментировать

Автор: justsomething.co
  Для полной картины не хватает только телевизора.
Для полной картины не хватает только телевизора.

На свалке в канадской провинции Манитоба дикий медведь устроил себе "диванный" отдых. Наевшись досыта найденной в кучах мусора пищей, хищник удобно устроился на выброшенной кем-то диване и беззаботно релаксировал, пока не заметил, что его засекли.

Уселся лохматый в совершенно человеческой позе: задние лапы забросил друг на друга, одной из передних оперся на подлокотник, пишет Justsomething.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки

Домашние животные часто копируют своих хозяев. Склонность подражать эмоциям и поведению человека особенно ярко проявляется у собак. Подобно детям, они пытаются повторять действия хозяина, отражают его настроение. Иногда и коты, несмотря на свою независимость и сосредоточенность на себе, подвергаются воздействию со стороны и начинают перенимать отдельные повадки человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С комфортом на мягком: дикого медведя поймали на человеческом развлечении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 29790
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 6516
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 6462
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5688
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум 4 Просмотров: 4824
Животные
Электрический угорь устроил праздник в океанариуме
Электрический угорь устроил праздник в океанариуме Просмотров: 423
Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото
Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото
19
 1 Просмотров: 4122
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 17721
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
16
 Просмотров: 4348
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
8
 Просмотров: 4140
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
4
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
2
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
Голосов: 698
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua