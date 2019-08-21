76-летняя бодибилдерша выступила на "Австралия имеет талант"

76-летняя Дженис Лоррейн ошеломила судей и зрителей телевизионного шоу "Австралия имеет талант". Женщина вышла продемонстрировать свою отличную форму в качестве бодибилдера.

"Я не могу поверить, что ваше тело в лучшей форме, чем мое", - прокомментировал 45-летний судья шоу Ману Фейдель.

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На сцене Лоррейн появилась в блестящем фиолетовом бикини. Женщина становилась в разные позы, чтобы показать подтянутое тело и мышцы. Трое из четырех судей поддержали Дженис, что дало ей пройти в следующий раунд.

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