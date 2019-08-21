 
Ексклюзивы
1/5
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 63
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 846
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1476
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2079
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6831
Фото
Все фото
3
20
4
14
20
76-летняя бодибилдерша выступила на &quot;Австралия имеет талант&quot;
76-летняя бодибилдерша выступила на "Австралия имеет талант"
Показали фото животных, рожденных быть шпионами
Показали фото животных, рожденных быть шпионами
Котенок &quot;Чеснок&quot; начал эру клонирования домашних животных
Котенок "Чеснок" начал эру клонирования домашних животных
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Вовремя сделанные фото животных, способные у любого вызвать улыбку
Вовремя сделанные фото животных, способные у любого вызвать улыбку
Видео
Все видео
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Редкое животное удалось снять на видео
Редкое животное удалось снять на видео
В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео
В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5355
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6831
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 477
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 19:06

76-летняя бодибилдерша выступила на "Австралия имеет талант"
3

  Комментировать

За последние 20 лет Лоррейн получила 12 мировых титулов в бодибилдинге. Фото: Channel Seven
За последние 20 лет Лоррейн получила 12 мировых титулов в бодибилдинге. Фото: Channel Seven
За последние 20 лет Лоррейн получила 12 мировых титулов в бодибилдинге. Фото: Channel Seven

76-летняя Дженис Лоррейн ошеломила судей и зрителей телевизионного шоу "Австралия имеет талант". Женщина вышла продемонстрировать свою отличную форму в качестве бодибилдера.

"Я не могу поверить, что ваше тело в лучшей форме, чем мое", - прокомментировал 45-летний судья шоу Ману Фейдель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диетолог рассказала, как правильно сочетать приемы пищи и тренировки

На сцене Лоррейн появилась в блестящем фиолетовом бикини. Женщина становилась в разные позы, чтобы показать подтянутое тело и мышцы. Трое из четырех судей поддержали Дженис, что дало ей пройти в следующий раунд.

Выбрать, что съесть после тренировок, не так легко, как кажется на первый взгляд. Есть прямая связь между вашими физическими целями и тем, что вы положите в рот. Диетологи рассказали, какие есть лучшие варианты завтрака после ранних тренировок.

Metro
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «76-летняя бодибилдерша выступила на "Австралия имеет талант"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 83865
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 40546
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 30132
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 28847
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 27108
Интересно
Показали фото животных, рожденных быть шпионами
Показали фото животных, рожденных быть шпионами
20
 Просмотров: 360
Каким видел Экзюпери своего маленького принца - нашли эскизы
Каким видел Экзюпери своего маленького принца - нашли эскизы Просмотров: 261
Будто из стекла: показали удивительных животных с прозрачным телом
Будто из стекла: показали удивительных животных с прозрачным телом
18
 Просмотров: 99
Человек-паук может исчезнуть с киноэкранов
Человек-паук может исчезнуть с киноэкранов Просмотров: 540
В Канаде при температуре +20 выпало полметра снега
В Канаде при температуре +20 выпало полметра снега Просмотров: 999
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
1
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Голосов: 1391
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua