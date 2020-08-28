10 идей, как превратить старую покрышку в оригинальную клумбу

Фото: idei-dekoru.com

Старые автомобильные покрышки — отличный материал, который можно превратить в оригинальную клумбу.

Об этом пишет Эко дача.

Если дома лишних шин нет, их можно взять в любой шиномонтажной мастерской. Лучше выбрать колеса с максимально изношенным протектором, легкие, их будет проще выворачивать. Резать резину ножом довольно сложно — придется постоянно смачивать его в мыльной воде, к тому же лезвие должен быть острым. Гораздо удобнее работать ручным электролобзиком или болгаркой.

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Технология изготовления цветника из старых шин достаточно стандартная. Главное включить воображение. Один из способов сделать композицию уникальной — необычно раскрасить ее. Достичь интересного эффекта можно сочетая различные цвета и типы красок.

Цветник у ворот должен быть компактным. Поэтому дизайнеры на небольшой площади гармонично сочетают несколько видов цветов. Выбирают различной высоты растения. Так возникает впечатление пушистого цветника. Такая клумба экономит место во дворе и прикрывает старую ограду.