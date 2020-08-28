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понедельник, 31 августа 2020 02:28

10 идей, как превратить старую покрышку в оригинальную клумбу
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Для нанесения красок понадобятся кисти или баллончик.
Фото: idei-dekoru.com
Для нанесения красок понадобятся кисти или баллончик.
Для нанесения красок понадобятся кисти или баллончик.
Для нанесения красок понадобятся кисти или баллончик.
Для нанесения красок понадобятся кисти или баллончик.

Старые автомобильные покрышки — отличный материал, который можно превратить в оригинальную клумбу.

Об этом пишет Эко дача.

Если дома лишних шин нет, их можно взять в любой шиномонтажной мастерской. Лучше выбрать колеса с максимально изношенным протектором, легкие, их будет проще выворачивать. Резать резину ножом довольно сложно — придется постоянно смачивать его в мыльной воде, к тому же лезвие должен быть острым. Гораздо удобнее работать ручным электролобзиком или болгаркой.

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Технология изготовления цветника из старых шин достаточно стандартная. Главное включить воображение. Один из способов сделать композицию уникальной — необычно раскрасить ее. Достичь интересного эффекта можно сочетая различные цвета и типы красок.

Цветник у ворот должен быть компактным. Поэтому дизайнеры на небольшой площади гармонично сочетают несколько видов цветов. Выбирают различной высоты растения. Так возникает впечатление пушистого цветника. Такая клумба экономит место во дворе и прикрывает старую ограду.

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