"Увидела за полтора часа свой путь в 10 лет" - стартует прокат драмы "Пульс"

В столичном кинотеатре "Синема Сити" состоялся допремьерный показ биографической спортивной драмы "Пульс". Ее создали на основе истории украинской паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук. Бюджет фильма составляет около $ 1 млн. Завтра, 22 июля, лента выйдет в прокат.

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA В Киеве прошел пресс-показ спортивной биографической драмы "Пульс"

В фойе кинотеатра собрались около сотни зрителей, среди которых - актеры, создатели фильма и их близкие.

"Три года назад работал с продюсером Егором Олесовым над другим проектом и случайно наткнулся на Википедии на историю Оксаны Ботурчук. Пообщался с Егором. Когда он сказал, что это похоже на художественный фильм, съездил к ней в Днепр. Оксана очаровала меня с самого начала. Ее честность и прямота были настолько удивительными, что я почувствовал: это именно та история, которую мечтал экранизировать", - делится режиссер ленты Сергей Чеботаренко.

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA Режиссер Сергей Чеботаренко делится деталями создания фильма

Играет саундтрек фильма под названием Go. Его исполнительницей является рэпер Alyona Alyona. Накануне допремьерного показа команда презентовала еще одну музыкальную тему к ленте - композицию "Той день". Эту песню исполнила певица Злата Огневич.

"Могу очень долго рассказывать о фильме "Пульс" и то, как мы долго и круто создавали его, - продолжает режиссер. - Сначала мы планировали ехать в Пекин, чтобы отобразить стадион. Но пришла другая идея. Мы отсняли нужные сцены на НСК "Олимпийский" на реальные краны, технику и квадрокоптер. А потом заменили наш стадион на пекинский. Поэтому это выглядит так реально в фильме".

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA Зрители получили билеты, на которых изображен постер к фильму

"Уважаемые гости, приглашаем к просмотру", - прозвучал низкий мужской голос. Зрители расходятся по залам.

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"У нас есть такой лозунг: невозможное - возможно. Чуть меньше месяца осталось до Паралимпиады, и выход фильма накануне - это очень существенно, - рассказывает президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич. - В последние годы часто слышу, что получить паралимпийскую медаль - легко. И в этом фильме показали, насколько это действительно трудно - получить такую ​​медаль человеку, который не видит, без ног, без рук, с тяжелыми поражениями. Этот человек идет к победе Украины в мировом спорте. Так же и с нашей Оксаной. Она тренировалась у Виталия Сорочана и бегала. Тогда еще не была в паралимпийской сборной. Первым заметил наш паралимпиец: он пришел к нам и сказал, что Оксана не видит дорожку. Все были в шоке, ведь она тренировалась в олимпийском спорте. Оксана не пришла к нам и не сказала: "Я иду в паралимпийский спорт". Она до последнего боролась за олимпийский результат".

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA Оксана Ботурчук позирует с президентом Национального паралимпийского комитета Валерием Сушкевичем

Некоторые зрители достают телефоны и начинают снимать заставку фильма. Показ начинается.

"Это большая ответственность - играть человека, который живет с нами рядом. Это волнительно. Не знаешь, удастся или нет, как отнесется к этому прототип. Но мы старались делать свою работу искренне, честно и от души.

Мне кажется, что история Оксаны - это один большой совет для нас: как надо двигаться вперед, не сдаваться, мечтать, чувствовать себя и заниматься тем, что ты любишь. Ее история вдохновляет, и я надеюсь, что она вдохновит каждого", - отмечает Наталья Бабенко, которая сыграла главную роль.

После финальных титров на сцену выходят режиссер, продюсер, актеры и прототип главной героини - Ботурчук. Раздаются аплодисменты.

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA В Киеве прошел пресс-показ спортивной биографической драмы "Пульс"

"Я не верила до конца, пока ехала сюда, что обо мне выйдет фильм. Есть очень много спортсменов, которые достойны экранизации их историй. Поэтому сейчас будто сказка происходит со мной.

Врачи действительно запрещали мне бегать после аварии. Но моя семья очень поддержала. Когда завершилось основное лечение, родители отправили нас в спортивный лагерь. Я боялась и стеснялась. Но после того, как лето провела в лагере, захотела вернуться на беговую дорожку и к тренировкам. Если бы я этого не сделала, то не стала бы той, которой есть сейчас.

Я не люблю себя жалеть и не позволяю делать это другим. Но в финальной сцене, когда героиня стоит на стометровке и вспоминает все, что прошла, у меня защемило сердце. Я немного расчувствовалась. Увидела за полтора часа то, к чему шла более 10 лет, вспомнила эмоции, как было трудно, как прошла этот путь к победе", - рассказывает легкоатлетка.

Фото: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA

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"Пульс" - украинская полнометражная спортивная драма режиссера Сергея Чеботаренко. Выйдет в прокат 22 июля. Основана на реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, паралимпийской чемпионки 2008 года, пятикратной серебряной и бронзовой призера летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 лет - Оксаны Ботурчук. За сюжетом, молодая украинская легкоатлетка имеет большую мечту - попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате автомобильной аварии девушка испытывает тяжелых травм и почти теряет зрение. Однако Оксана не собирается сдаваться и стремится попасть на Игры.