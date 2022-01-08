"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

В селе Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области лучше всего в Украине сохранились гуцульские традиции. С особым размахом здесь празднуют Рождество, а главным его атрибутом есть коляда, которую исполняют по окончании праздничной литургии почти все жители села.

Затем часть из них разделяются на девять групп и с трембитами, скрипками и другими музыкальными инструментами, идут петь о рождении Иисуса Христа местным людям и у девять поселков рядом с Криворовней. Колядование продолжается до самого Крещения, 19 января. Послушать эти гуцульские колядки и понаблюдать за театральным действом во время их исполнения, съезжаются туристы со всей Украины.

Криворовня известна и тем, что здесь снимал фильм "Тени забытых предков" Сергей Параджанов. Также в селе много времени проводили Иван Франко, Михаил Грушевский, Игнат Хоткевич, Владимир Гнатюк, Андрей Шептицкий.

Корреспондентка Gazeta.ua 7 января побывала в знаменитой деревне и провела время с колядниками.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА В селе Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области лучше всего в Украине сохранились гуцульские традиции. С особым размахом здесь празднуют Рождество

ПАРТИИ И ПОСЕЛКИ

В Криворовне нет железной дороги. Так что добраться сюда можно собственным транспортом или автобусом. Ходят из Коломыи и Ворохты. Первые по пути проезжают Буковецкий перевал высотой в 810 м. Вторые направляются через Кривопольский высотой в 1013 м.

В 10:00 возле своего дома в приселке Заречье через реку от церкви, на коляду собирается 60-летний Николай Мосейчук. Одевает на кептар сардак – верхняя зимняя одежда украшена традиционной вышивкой из бисера, паеток и кистями из разноцветных шерстяных нитей. На голове – рогатая шапка с перьями павлина. В руках декоративная бартка – деревянная палка с железным топориком сверху.

Мужчина на пенсии. Работал учителем физики и военной подготовки. Сейчас у себя дома принимает туристов.

– Возле церкви колядую каждый год. Раньше, когда был молодым – колядовал и в приселках Заречье, Поток и Запогар со своей партией (группой колядников, живущих в приселке – Gazeta.ua). 10 лет отколядовал. Не миновал ни одного дома – жилого или не жилого, - говорит. – Везде принимали хорошо. Нет такого, чтобы не пускали или сердились, когда приходили колядовать.

Мужчину перебивает сосед, который от порога откидывает выпавший вечером накануне снег.

- Христос Родился!, - кричит через двор.

– Славить Христа, – снимает рогатую шапку Николай Васильевич и кланяется соседу. - Самое веселое время было, когда жила моя бабушка Анна. Была дочерью Прасковьи Харук, в доме которой Параджанов снимал "Тени забытых предков". Садились у бабы в доме и колядовали очень древних колядок, которые уже не все сохранились. Хотя много знаю гуцульських, но моя любимая – "Бог предвечный".

К Николаю Васильевичу подбегает его золотистый ретривер Сэм. Ластится к хозяину, машет хвостом.

– Колядники, которые ходят партиями в своем поселке, собирают деньги на церковь. Бывало, собирали много. Однажды за коляду купили паласы (ковры, - Gazeta.ua), чтобы укрыть пол. Чтобы люди, которые ходят на службу не мерзли, - продолжает Мосейчук. – Церковь у нас не отапливается. Очень старинная – 360 лет не прекращается богослужение. Есть камины "УФО", но поставить какое-то паровое отопление – нельзя. В церкви есть старые росписи, иконы. Не хотим их испортить, – мужчина кланяется и идет на службу.

ГЛАВНОЕ НЕ УПИВАТЬСЯ

Православная церковь Рождества Пресвятой Богородицы расположена на холме через дорогу от реки Черный Черемош. Неподалеку от нее припаркованы десятки автомобилей и несколько туристических автобусов. Оттуда выходят люди в вышитых рубашках под куртками. Поднимаются по лестнице в церковный двор. Часть слушают литургию, другие – фотографируются.

Около 12:00 в храм сходятся колядники со всех приселков. В общей сложности 9 партий по 12 человек и с музыкантами-скрипачами. Итого – 120 человек. С собой несут трембиты и рога.

- Рождество – самый важный праздник не только у гуцулов, но и у украинцев. Мы еще не воскресли, но уже родились. Он ближе и понятнее нам по духу, - говорит настоятель церкви, отец Иван Рыбарук, 56 лет. Со священником говорим недалеко от его дома за воротами храма. В честь праздника отец надел одну из лучших риз – золотую с синим и зеленым орнаментом в виде крестов. - С христианской точки зрения празднование – это встреча новорожденного ребенка. Должны к этому готовиться, как к рождению собственного или ребенка у близких, друзей. Нужно прийти к нему "чистыми", счастливыми, спокойными, чтобы почувствовать реальное прикосновение к младенцу. А все остальное – указано в церковных предписаниях. Относительно алкоголя – главное не упиваться. Ибо "не упивайтесь вином, в котором разврат, а наполненный святым духом", - к священнику все время подходят люди, здороваются. Он их обнимает, целует, улыбается.

- В Криворовне традиции сохранены яркие, потому что людям они не безразличны, - продолжает отец. – Я тоже работаю над этим. Бывало, мне приходилось общаться с прихожанами, убеждать поддерживать традицию. Если раньше колядовали преимущественно пожилые люди, то сейчас к этому приобщилась молодежь.

Пришло время, чтобы украинцы праздновали Рождество со всем миром – 25 декабря, убежден Иван Рыбарук.

- День начинает расти после 24 декабря, значит, и Рождество нужно праздновать тогда. До прихода советов украинцы, по крайней мере, те, кто жил до Збруча - отмечали рождение Бога вместе с европейцами. А то, что есть сейчас – постсоветская традиция. Надо от нее избавляться, – добавляет Рыбарук.

ХОРОШИЕ ГУЦУЛЫ

Местный 15-летний Владимир Кобыльчак впервые собрался на коляды. Молодой человек учится в выпускном классе местной школы.

- Буду колядовать с сегодняшнего дня, до Иордана. Сам захотел. Это раньше бывало, что из каждого дома должны идти колядовать. А теперь – по желанию. Мне ужасно нравится это действо – посмотрите, сколько людей собралось. Не только колядников, но и гостей. Первый год такое вижу, – показывает вокруг себя.

Парень в гуцульской форме и красными от мороза щеками - стоит возле церкви. Укрывается от солнца, которое ярко заливает двор храма. Уже устал фотографироваться с туристами, признается.

– Больше всего мне нравятся старинные колядки, их у нас очень много. И у каждой партии, у каждого поселка есть свои, любимые. Они отличаются друг от друга и совсем не похожи на украинские. Я из Заричанской партии. Это тот приселок, за рекой. Большой. А то из Гашпаровки, - указывает на другую группу колядников. – До того колядовал только с ребятами. Начинали на Сочельник, ходили по двое-трое. Могли наколядовать по 3-4 тысячи, но делили между компанией. Всюду нас принимали, просили колядовать, приглашали к столу, угощали. Гуцулы очень хорошие люди, всегда вас примут! – добавляет колядник.

В 13.00 Иван Рыбарук со своим зятем, отцом Борисом, заканчивают Рождественскую службу и выходят из церкви на улицу. Священники служат акафист и миропомазывают людей. Очередь из желающих растягивается на более чем 20 метров, а таинство длится почти час – помазываются все пришедшие на службу - более тысячи человек.

Отец Иоанн начинает проповедь. Поздравляет с праздником и благодарит тех, кто присоединился к его организации.

– Слушайте колядки, слушайте украинскую музыку и смотрите украинские фильмы. Дети, очень прошу вас, удалите с мобильных московскую музику. Нет сил терпеть!, - говорит в проповеди. Приглашает колядовать детский хор из Славянска и Киева. Дети из этих городов проводят зимние каникулы в Криворовне.

Начинают трубить семь трембит. К ним прилагаются рога. Сурмят трижды, в знак рождения Иисуса Христа. Раньше гуцулы так поступали, когда у них появлялись дети – извещали об этом всю деревню.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА В селе Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области лучше всего в Украине сохранились гуцульские традиции. С особым размахом здесь празднуют Рождество

Начинают играть 9 скрипачей, а 110 колядников берут в руки бартки и колокольчики и начинают петь:

"В воскресенье рано солнце сходило,

Сады вишневые развеселило,

Сады вишневые цветом беленьким,

Ой родился Христос маленький.

Ой честные люди, честная семья

Христос родился, веселый день!

Христос родился, будем вставать,

Иисусу Христу славу отдавать!"

Колядку поют почти 12 минут. После этого еще три раза трубят в трембите и рога, кланяются и с колядами обходят церковь. Люди идут следом, а потом еще долго фотографируются.

– Я из Швеции, – говорит 29-летний Питер. Муж приехал на Новый год в отпуск во Львов. Есть там друзей. Высокий, черноволосый с идеально-белой улыбкой. Говорит по-английски. Пытается повторить некоторые украинские слова – "коляда", "Рождество", "поселок", "Устье". Но плохо удается. – Предложили мне показать такое, чего я нигде больше не увижу. И правда, меня поразила не только природа, но сама традиция петь рождественские песни. У нас такого нет, и, кажется, не было. А эти костюмы! Прекрасные. Думал певцы мерзнут на таком морозе, но дали примерить. Я поражен – легкая ткань, шерсть овечья, а такая теплая. Жаль только, не понимал, о чем пели. Пообещали мне потом перевести.

Питер живет с друзьями в приселке Устья, недалеко от Верховины. Условия более чем комфортны. Удивительная, но вкусная еда и очень приятные цены, говорит.

– Завтра группа из нашего района придет к нам колядовать. Надо будет хорошо их принять – поедем в центр, купим разные лакомства и алкоголя. Хочу сделать прямую трансляцию для родителей и служащих. Пусть посмотрят, как здесь здорово. Потому что думали, что я ненормальный, что поехал сюда, – добавляет.

В 15.00 колядники делятся на партии и каждый отправляется в свой поселок: Царина, Москалевка, Грашпаровка, Заречье, Березово, Багульники, Загар, Грушевка, Устье. Некоторые будут обходить жителей села сегодня, некоторые будут колядовать с завтрашнего дня.

Сначала идут в дом священника. Отец Иван Рыбарук с семьей поздравляет колядников у порога деревянного двухэтажного дома. Кланяется, каждого обнимает и целует трижды в щеки. Колядники поздравляют хозяев трембитами и рогом трижды, поют почти 20 минут. Дети и внуки священника смотрятся в окно, стучат колядникам, улыбаются. Затем главный человек в партии дает всем поцеловать креста. А кассир подходит к хозяевам с ящиком – в него кладут деньги. Все наколядованное передадут церкви.

- Должны еще доплатить мастерам за пристоль с куполом, который вчера закончили строить. А дальше будем его украшать, – говорит Рыбарук.

Колядников приглашают к накрывшему на крыльце столу. Угощают традиционными гуцульскими блюдами, дают выпить горячий чай, угощают наливками. Многие колядники отказываются. Должны колядовать до ночи, объясняют.

УМЕРЛА КОЛЯДА

23-летний Владимир Слипанчук уроженец Криворовни. Много раз ходил колядовать, но в этом году работает – музей "Хата-гражда", который неподалеку от церкви, сегодня посещает немало туристов. Он помогает своей родственнице Василине Зеленчук, которая его заботится.

– Колядники ходят в каждый дом. Даже в ту, в которой не живут люди. Там колядуют, чтобы снова появилась жизнь. Сначала трубят в рога и трембиты. В Заречье нет трембита, потому что их во всем селе мало осталось. Зато почти у всех есть рога, – говорит Владимир. – Так извещают хозяев, что они на пороге. После коляд венчают и хозяева платят за коляду - парень только что приготовил чай из карпатских трав и глинтвейн для посетителей музея. Чашка горячего вина с пряностями стоит 30 гривен.

- Гостинцев нам не нужно, мы не маленькие дети. А все деньги из коляды, партии передают в церковь. Потому и сказать не могу, сколько удавалось наколядовать. Но посмотрите, какой у нас храм! Восстанавливается, становится очень красивым. Партии колядуют бесплатно, поддерживают традицию, потому что так было всегда. Зато колядников часто принимают хозяева. Наша семья всегда принимает их. Всех кормим, согреваем, рюмку наливаем, – рассказывает.

Муж говорит, что коляд очень много. Для девочек, ребят, маленьких детей. Особенно умерла коляда.

- Поется по заказу в том доме, где недавно умер человек. Поют, чтобы им на том свете хорошо велось. А коляды заканчиваются "расплесом". 19 января все колядники собираются после службы у старшего и там колядуют и празднуют.

Владимир говорит, что жил во многих городах Украины. Работал и в Варшаве.

– Но вернулся сюда. Здесь я родился, здесь и хочу остаться. Нет более милого места.

К приходу колядников готовится и Василиса Зеленчук. Сын и мужчина женщина в зареченской партии. Поэтому после коляды женщина будет целую партию принимать дома.

- Готовлю традиционные блюда – грибную уху, голубцы, студенец, кулешу. Сделаю и оливье, хоть это и не гуцульское блюдо. Мы знали только один салат – шухи, из свеклы и грибов, – делится.

Женщина в коричневом кожухе, со связанным платком на голове. Кроме того, что занимается музеем, еще и учительствует в местной школе.

- Сейчас, если бы какой-нибудь приселок не дал своей партии – это было бы очень стыдно. Но нет такого. Идут, колядуют, очень много молодых в этом году. Жаль, что в других селах такого нет, но это зависит от духовного наставника в церкви. Наш старается делать все, чтобы традиция не исчезла.

– Видите, как это есть. Когда нельзя было, при Союзе, люди рвались. А теперь угасло. Раз можно – то можно и попустить. Нельзя опускать свое. Свое надо крепко держать, приумножать, обогащать и доказывать, чтобы кто-то не смел посягнуть, - добавляет Василиса.

Киевлянин 52-летний Андрей с супругой Викторией приехал в Криворовню на Рождество. На неделю снял дом неподалеку от центра. Платит 700 грн в сутки. В этот период в деревне стоимость жилья заметно дорожает из-за чрезмерного спроса. Летом обычно с человека принимают 150 грн.

Условия очень комфортные, есть Интернет, делится Андрей.

Мужчина стоит во дворе, выглядит колядников.

– Они за два дома. Слышно, как в трембите гудят, - мужчина поверх куртки покрыт шерстяным коцом. Переступает с ноги на ногу. Не ожидал Рождества здесь таких морозов, признается.

- После церкви я побежал в магазин, купил бутылку и все к бутербродам. Женщина на кухне делает. Очень хотим принять колядников. Не представляли насколько это действо замечательно, – мужчина говорит с сильным русским акцентом. Делает длинные паузы между словами. – Столько видео снял, всем товарищам уже разослал. Никто не верит, что такое возможно на самом деле.

Колядники заходят во двор, трубят в рога и поют колядку "Плес" для хозяев. После завершения заходят в дом, притопывая на пороге, чтобы сбить снег с обуви. Хозяева угощают колядников бутербродами – жена Андрея наготовила их на трех подносах – с колбасой и сыром, паштетом и овощами, шпротами. Хозяин наливает в бумажные чашки водку. Старшие пробуют, младшие – отказываются. Расспрашивают, откуда приехали хозяева в Криворовню, понравилась ли служба в церкви. В конце поют еще одну коляду, и благодарят за пир. Хозяин дает "на крест" (на церковь - Gazeta.ua) тысячу гривен.

ДОНБАСС

В 21:10 в дом, который нам помогли найти местные жители, чтобы переночевать, приходят колядники. Они уже семь часов подряд колядуют в приселке Заречье. Хотя признаются, что уставшие и уже замерзли, но поют громко и дуют в рога полной грудью. Спасибо "за коляду" и идут в соседний дом.

Коляду в Криворовне с разных сторон слышно до полуночи. Только после этого в деревне становится тихо.

- Рождество – самый большой из христианских праздников на Гуцульщине. Действо, которым все прославляют рождение Иисуса Христа, сына Божия, - говорит староста села Дмитрий Ильич, 48 лет. В должности год. До этого исполнял обязанности председателя села и был секретарем. – Каждый год с радостью принимаю колядников у себя дома. Говорю, чтобы они выбирали время, когда готовы прийти, а я подстраиваюсь под их график. Моя любимая коляда – "В воскресенье рано".

- После начала войны на Донбассе мы решили, что несправедливо коляду петь только здесь, и трижды ездили на передовую к нашим военным. Собирал по 40 колядников из села, брал музыкантов из соседнего Быстрица и Дземброни. Думал, что так будет всегда, но в прошлом году нам запретили из-за карантина. В этом году не уехали из-за того, что наши войска в полной боевой готовности.

- Криворовня – село, в котором лучше сохранились гуцульские традиции. Благодаря этому и из-за красоты места и гостеприимства людей сюда едет немало туристов. Село стало еще и таким-то паломническим центром - за добрым словом к отцу Ивана Рыбарука едут люди со всей страны, - продолжает староста. – Верховинское ОТГ мы создали только в прошлом году. Очень долго думали и тянули с этим, правда. Возможно, поэтому плюсы от реформы еще не заметны. Весь прошлый год был карантин, туристы почти не приезжали, бюджет не наполнялся. Слава Богу – выжили. В этом году ситуация значительно лучше. Думаю, через 5-10 лет Криворавня станет полноценным музейным комплексом, одним из лучших мест в Украине. Для этого есть все ресурсы, люди, которые готовы к этому работать.

12

минут длилась коляда "Плес", которую пели у церкви. Столько дней колядуют в Криворовне - с 7 по 19 января.

1719

год, когда впервые в письменном виде упоминается Криворовня. Тогда местные жители переносили деревянную церковь из приселка Заречье через реку Черемош на место, где она стоит до сих пор. Сегодня это церковь Рождества Пресвятой Богородиции Православной церкви Украины.

1500

примерно столько людей живут в Кривом Роге.