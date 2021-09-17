"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитая "Ракета" плавала с туристами в Канев

Скоростной теплоход "Ракета" вчера третий раз выполнил рейс по Днепру "Киев-Канев-Киев". Судно возило в Черкасскую область пассажиров, которых отобрали для специальных фокус-групп. Должны оценить уровень путешествия и поделиться мыслями, сколько такие путешествия должны стоить.

Со следующего года подобные туры могут стать регулярными, говорят в Государственном агентстве развития туризма. Там всерьез настроены восстановить регулярное речное судоходство, которое окончательно исчезло в Украине в 2000-х. Кроме путешествий в Канев, "Ракеты" могут начать плавать в Чернобыль. О возможности соединить по воде столицу с другими городами речь пока не идет.

"Ракета" - уникальное пассажирское судно. Может развивать добротную скорость и хорошо маневрировать за счет подводных крыльев. Корабли начали изготавливать в СССР с 1957-го. За 13 лет выпустили почти 400 судов. Только в Украине в то время речные пассажирские перевозки осуществляли более 150 "Ракет". Сейчас таких судов в Украине осталось четыре, по сообщениям СМИ. Остальные были распроданы за границу. Пассажирское судоходство было признано экономически невыгодным. На долгие годы о нем забыли.

Корреспонденты Gazeta.ua побывали на третьем рейсе "Ракеты" в Канев. В Черкасскую область скоростным теплоходом отправилось более 70 человек.

У киевского речного вокзала, на залитом солнцем рассвета побережье Днепра, сидит рыбак. Рядом себя положил две удочки и снасти. В метрах пяти от него пришвартовался теплоход "Нибулон Экспресс-1". Это прототип "Ракеты", который был изготовлен в 2002-м в Крыму.

Десятки людей уже ждут запуска теплохода.

В яркой зеленой юбке по лестнице к причалу спускается руководитель Государственного агентства туризма Марьяна Олеськив. Взволнована. Путешествия по Днепру мечтала запустить давно, признается.

- В последний раз такие маршруты проводили около 15 лет назад. Скорость судна и его дизайн захватывают даже привередливых туристов, - рассказывает.

Автор: Лилия Мыцко Путешествие осуществили на скоростном пассажирском теплоходе "Ракета" компании "Нибулон". Длина судна 27 метров, вмещает до 77 пассажиров

Его длина 27 м, вмещает до 77 человек. Много лет судно ходило в Нидерландах.

- Компания выкупила теплоход и вернула на родину. Теперь "Нибулон" будет ходить в Украине и совершать туристические маршруты, - продолжает Олеськив. - Конечно, с местной властью говорить надо. Должны объяснить, почему для них это также выгодно.

Капитан Юрий пытается докричаться до матросов

Сквозь шум моторов капитан Юрий пытается докричаться до матросов. В морях плавал 19 лет. Последние два работает на "Нибулон". Он выглядит суровым, общается неохотно. Настраивается на работу и проверяет все системы судна.

Пассажиры по очереди заходят в салон. Переступить порог судна помогают мужчины в белых футболках и шортах. Поверх одели оранжевые жилеты.

- Давайте руку, а то рухнете в воду, - говорят женщине с толстым хвостом на голове.

В теплоходе две каюты. С меньшей, что в передней части, можно рассматривать пейзажи за окном. Висят огнетушители и спасательные круги. Другая - пассажирская, с большими окнами и широким проходом.

Автор: Лилия Мыцко В салоне скоростного теплохода широкий проход и удобно расположенные места для пассажиров

За туалетом высокие лестницы на палубу. Туда обычным пассажирам выходить нельзя.

- Дети, ради Бога, сядьте!, кричат девушки-организаторы мальчикам Остапу и Тарасу. - Вам нельзя выходить из каюты. Мы разгонимся до 60 километров в час. На палубе будет опасно!

Теплоход медленно отходит от причала с опозданием в 40 минут. На воде осеннее прохладное утро ощущается сильнее. Пассажиры кутаются в куртки и жакеты.

Возле Киева не можем плыть быстро - можно зацепить пороги

- Возле Киева не можем плыть быстро - можно зацепить пороги, - объясняет кто-то из команды в громкоговоритель.

Расстояние от Киева до Канева более 130 км. На "Ракете" ее можно преодолеть за три часа. По ходу путешествия пассажирам открываются невероятные пейзажи за окном.

- Именно в Каневе покоится известный поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Он хотел, чтобы его похоронили в одной из местных гор, - рассказывает в микрофон гид Александр Пилипчук. Его едва слышно, потому что аудиосистема на судне дает сбой. Мужчина переходит на крик, пока один из матросов не приносит Пилипчуку небольшой рупор.

- Кобзаря похоронили на Чернечей горе. Умер же Шевченко в Петербурге, - продолжает гид. - Однако друзья поэта решили выполнить его завещание и в мае 1861 года и перевезли тело в Украину. Крест на горе позволили поставить только через 22 года.

Автор: Лилия Мыцко Участие в пилотном маршруте приняли около 75 человек. Приходили семьями, с собой брали воду и бутерброды

Отплыв подальше от Киева, капитан включает подводные крылья судна. Из окна видно, как они "разрезают" воду. Брызги разлетаются на несколько метров в разные стороны. Теплоход набирает скорость. В салоне она почти не ощутима.

Не трясет. А звуки такие, как в "Интерсити" еду

- Лучше, чем на автобусе, - говорит бородатый человек пассажиру на сиденье рядом. С пакета достает бутерброд с колбасой. Вкусно ест. - Не трясет. А звуки такие, как в "Интерсити" еду.

Экскурсовод снова пытается взять слово. Но вокруг визжат дети. Родители не могут их успокоить. Поэтому рассказы гида на задних сиденьях практически никто не слышит.

Перед Каневом теплоход заплывает на шлюзование. Уровень воды в Днепре меняется в зависимости от места. Нас должны опустить на 11 метров. "Ракета" заходит между высоких железобетонных стен. Их верх из каюты невозможно увидеть.

Автор: Лилия Мыцко Шлюзования проходили около 30 мин. Уровень воды в шлюзе опустили до 11 м

Речной вокзал Канева находится возле автобусного. Отремонтирован. Рядом есть супермаркеты, аптеки и киоски. Напротив возвышается холодное советское здание - дом быта. Сейчас там торговый центр с секонд-хендом.

На скамейках под стенами речного вокзала сидят пьяные мужчины без футболок. Рассматривают пассажиров, выходящих на причал с ракеты.

Пассажиров везут на обед в местный ресторан. Там гостей встречает мэр Игорь Ренькас. В клетчатом пиджаке подходит к людям и расспрашивает о впечатлениях от путешествия.

- У нас будет построен отель и все туристы будут иметь место, где остановиться, - говорит мэр. - Пока мы не совсем готовы к таким рейсам. Хотя показать в Каневе есть что.

Автор: Лилия Мыцко Речной вокзал находится возле автостанции. Он имеет современный ремонт и необходимое оборудование. Стоимость билета на маршрутку до Киева составляет 120 грн

К Чернечей горе, где похоронен Тарас Шевченко, ведут крутые склоны. Деревья кронами загораживают путь. Проходим мимо свитлицу поэта. Когда-то он ее спроектировал.

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У одного из стендов сидит 61-летняя Людмила Горбатюк. Лицо прикрыто маской. Такому наплыву туристов удивлена.

- Сейчас люди приезжают - и студенты, и школьники и даже местные, - рассказывает. - Многие в выходные, и с детьми вместе. Но в прошлом году посетителей было мало. Видимо, из-за локдауна. Боятся, хотят уберечься. В карантин мы вообще пару месяцев не работали, - объясняет.

Автор: Лилия Мыцко На Тарасову могилу приезжает много туристов. Экскурсии проводят школьникам и студентам. С Чернечей горы открывается вид на Днепр

В музей пришла в 28 лет устраиваться бухгалтером. Увлекшись историей, решила сменить профессию и перешла в зал. Сейчас работает надсмотрщиком.

- Мне нравится моя работа. Платят регулярно и интересно каждый день приходить, - продолжает Людмила. - Сама многого не знала, изучала историю во время работы в архивах. Хотела бы быть научным сотрудником, но уже на пенсии и поздно учиться. Сама смотрю видео в интернете, читаю, хожу на курсы. Развиваюсь.

В холодном холле висят работы мастеров на шевченковскую тему. Среди второго зала на возвышении лежит ковер. На нем более 200 лет назад стоял гроб Кобзаря.

Автор: Лилия Мыцко Тарасова светлица. Всего в здании находится две комнаты и коридор. Строили по проекту Тараса Шевченко

За 15 минут туристов автобусами подвозят к Каневской ГЭС. На входе встречает руководство, просят подготовить документы и зачитывают инструктаж по безопасности. Проверку проходим на пятом этаже, под нами - еще четыре.

На предпоследнем этаже находится актовый зал. Панорамные окна открывают вид на Днепр.

- Я веду управления работой ГЭС. Родился в Каневе, здесь вырос и выучился, - говорит начальник оперативной службы Геннадий Харченко. - После института предлагали быть ученым. Но захотел остаться дома. Живу своей работой и хочу, чтобы развивалась станция, ведь она работает много лет.

В зале воняет железом и сигаретным едким дымом

С туристами общается ради удовольствия. Говорит, что это его хобби.

На минус четвертом этаже в монтажном цехе реконструируют старые ржавые моторы и другую технику. За деревянным столом в углу над чертежами сидят сотрудники в синих робах и оранжевых касках. В зале воняет железом и сигаретным едким дымом.

- Говорил же, здесь нельзя курить, - ругается Геннадий на подчиненных. Младшие прячут окурки за спиной.

В коридорах стоит вся электрическая техника. С ней работают и женщины. На стенах через каждые 10 метров висят старые стационарные телефоны, в углах трубы поросли паутиной. На потолках видны следы от воды. Очевидно, протекала крыша.

Неподалеку от ГЭС над водой стоит разрушенный мост.

- Строили до Второй мировой войны для железнодорожного сообщения, - говорит Харченко. - разрушили нацисты. Впоследствии использовали для автомобильного сообщения. Однако начал мешать работе ГЭС. Половину демонтировали, а вторую - оставили как исторический памятник.

Автор: Лилия Мыцко Железнодорожный мост строили до Второй мировой войны. Его разрушили нацисты. Сейчас его считают памятником архитектуры

По новой дороге от станции едем к пляжу. Детский лагерь "Солнце над Днепром" работает преимущественно летом. Под деревянным навесом с десяток детей учатся лепить изделия из глины.

Здесь можно кататься на сапах, байдарках, моторных лодках. Для туристов работает стрельбище и Джип-тур.

- Детки приезжают из разных городов, одни и те же каждый год, в основном, - рассказывает вожатая Карина Рябокляч. 24-летняя девушка имеет хороший загар, так все лето живет в лагере.

Сама из Киевской области. Училась на педагога в Переяславе. Работать в большом городе не хочет - с первого взгляда влюбилась в Канев, объясняет.

- Я кайфую от работы с детьми, они тут какие-то другие, - говорит. - Проводим патриотическое воспитание и никогда не сидим без дела.

За три недели отдыха в лагере берут за ребенка 7 тыс. грн. За одну смену проживает около 40 человек. Живут в военных палатках. Спят они на так называемых "нарах". Живут и мальчики, и девочки вместе.

Если ребенок не слушается, отправляют копать окопы

Если ребенок не слушается, отправляют копать окопы. Бегут отрабатывать охотно, говорит Карина.

- Я получаю от детей заряд эмоций. Живу в той деревянной башне. Представьте: был ливень и буря разрушила навес там, где мы обедаем. Дети выбежали под дождь и все вместе начали танцевать, - смеется. - Заработок маленький. Но деньги не залог счастья. Мой парень агроном. Уехал на заработки в Шотландию, работает водителем. Он считает, что в Украине невозможно заработать и выйти на такой уровень, как за рубежом. Меня зовет с собой, но я не хочу пока туда ехать. Не представляю свою жизнь в другой стране.

Автор: Лилия Мыцко В детском лагере "Солнце над Днепром" дети спят в палатках на "нарах"

В 16:30 "Ракета" должна отправляться в обратный рейс. Возле автовокзала теплоход рассматривают местные и гости.

- Если будет недорого, то буду на судне кататься. Хотя каждый день было бы тоже не интересно, - говорит Александр. Приехал с Мироновку на рыбалку с друзьями.

Стоимость билета на маршрутку до Киева составляет 120 грн.

- За маршрут на теплоходе вместе с подобной экскурсией планируют брать от 1600 до 2000 грн, - говорит Даша, одна из организаторов тура. Считает пассажиров. - Тех, кто не успеет - ждать не будем! Пусть берут такси в Киев, - кричит.

За маршрут на теплоходе планируют брать от 1600 до 2000 грн

На моторной лодке провожать "Ракеуа" приплыли Карина и директор детского лагеря Андрей. Радостно машут туристам. За судном проплывают еще 100 метров.

Уставшие путешествием и экскурсией туристы уже не разговаривают между собой. Некоторые доедает бутерброды.

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Солнце начинает заходить. Подсвечивает волны, которые кажутся золотыми. За окном виднеются редкие рыбацкие лодки.

В Киеве моторы глохнут. Капитан выходит к пассажирам, чтобы поздравить с завершением путешествия. В каюте звучат громкие аплодисменты.

Автор: Лилия Мыцко Капитан судна работал в большом море более 19 лет. Уже два года плавает на "Ракете"

Маршрут "Київ-Канів-Київ" - це перший крок до старту регулярних річкових перевезень, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. У майбутньому прогнозує, що річка стане зручною та безпечною для туристичних подорожей і вантажних перевезень. Однак міністр переконаний, що для комплексного запуску річкових пасажирських перевезень, в Україні необхідно оновити вокзали та причали. І налагодити виробництво кораблів.