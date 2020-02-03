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понедельник, 03 февраля 2020 16:12

"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
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Зеркальную дату 02.02.2020 называют магической. Считается, что в такие дни стоит играть свадьбу и браться за новые дела. В Украине в этот день поженились более 2 тыс. пар.

В 10 утра в столичном Центральном дворце бракосочетаний, кроме нескольких сотрудниц, только 2 пары молодоженов.

"Если мы вышли на работу в воскресенье, значит свадебный бум будет. На сегодня записано 35 пар", - говорит сотрудница загса.

Из одного из кабинетов, где пары сдают документы для регистрации брака, выходят молодожены Дарья и Максим.

"Мы именно в этот день 2 года назад начали общаться. Мы были первыми, кто подал заявление на эту дату. Еще летом. Специально отстояли день, чтобы попасть в этот загс. Это уже после нас набежали желающие. Работницы еще сомневались, стоит записывать, потому что эта дата выпадала на воскресенье", - рассказывает Дарья.

Пара познакомилась в Кривом Роге на Днепропетровщине. Потом Максим переехал в Киев. Когда в столицу перебралась и Дарья, решили официально оформить отношения.

"Я не ждала признания в любви, знала, что оно будет. Но не ожидала, что так быстро. Максим это сделал очень красиво. У меня есть ребенок от первого брака, поэтому он предложил создать семью не только мне, но и моей дочке. Подарил кольца нам обоим. Дочь сказала: "Да, я согласна. Счастлива ты, счастлива и я", - делится Дарья.

Новобрачные стоят перед дверью в голубую залу.

"Когда доставала ваши бокалы, один из них оказался разбитым", - говорит сотрудница. - Можете пить шампанское из одного бокала или мы дадим свои".

"Не может быть", - улыбка сходит с лица Дарьи.

"Не расстраивайся, бывает, мы же вместе" - успокаивает ее Максим.

Сотрудница рассказывает, как раскладывать рушник, кому где садиться.

"Готовы?" - спрашивает. Играет музыка, молодожены заходят в зал.

Работница загса представляет фотографа Юлии и Романа.

"Мы не верили в даты, но друзья посоветовали все же обратить на них внимание. И хотя говорят, что високосный год не подходит для бракосочетания, именно 2 февраля - удачный день. Записались на эту дату за 3 месяца", - говорит Юлия.

"Мы познакомились на работе. Юля пришла на собеседование. Обычно ее проводят несколько сотрудников, а потом обмениваемся мнениями. Относительно Юли все единодушно сказали "да". Целый год общались как коллеги. Однажды во время обеда обсуждали проекты, дальнейшее развитие. Предложил тогда Юле: "Может мы еще вечером обсудим кое-что", - добавляет Роман.

"Сделал предложение необычно. Это была суббота, расслабленная обстановка. Вдруг Роман сказал, что нужно купить мартини. Потом спросил: "Готова или нет?" Удивилась: "К чему?". Показал мне альбом, где были собраны все наши фотографии. А в конце были комплименты в виде предложения".

К Дворцу подъезжает белый Lamborghini. Двери поднимаются вверх. Первый выходит жених в голубом костюме, помогает невесте – широкий подол платья не пролезает в дверь. Молодожены поднимаются по лестнице.

"Объездила десять свадебных салонов, пока не нашла это платье. Вариантов было много, но эта была идеальная, будто на меня сшита", - говорит Владиана.

"Эту дату выбрал мой муж. Зеркальное число, это красиво. Я не верю в такие приметы. Услышала про этот день в новостях", - добавляет она.

Молодожены познакомились в ресторане.

"Были в разных компаниях. Заметила, что парень за соседним столом постоянно смотрит на меня. Потом решился и пригласил на танец. Мы разговорились. Когда все расходились, предложил отвезти домой. Но мы поехали гулять дальше.

Он понравился своей решительностью, он – человек своего слова, нет больше таких мужчин, как он, по крайней мере очень мало. Есть мальчики, мужики и есть мужчины. Он мужчина во всем, что он делает.

Встречались месяц, а потом Анатолий предложил жениться. Я не была удивлена, он с первого дня знакомства каждый день говорил, что хочет этого. Признавался, что я его подкупила искренностью, все бабы его обманывали, а я хорошая, правильная. Привела его к семье, а то он тусил постоянно. А я: "Все, домой"", - делится Владиана.

Во Дворец заходят молодожены в вышиванках.

"Мы - граждане Украины, поддерживаем украинские традиции. Нам в этот день хочется почувствовать себя настоящими украинцами", - говорит Александр.

"С Александром познакомилась у моего троюродного брата, к которому приехала в гости. Он живет в Житомире", - говорит Лидия.

"Хотя у нас были разные мнения, разные взгляды на ситуации, мы общались и дальше, несмотря на то, что между нами было расстояние. Я жил в Житомире, Лидия – в Киеве. Не каждый человек может сделать какие-то действия для того, чтобы быть вместе. Говорил Лидии, если у нас есть чувства, то расстояние не должно быть для нас проблемой", - рассказывает Александр.

"И он забрал меня к себе в Житомир, - смеется Лидия. – На Новый год я ему первая призналась в любви. Это был просто наплыв эмоций".

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