"Попробовала сама, а когда дед вернется, будут вместе развлекаться" - что покупают в секс-шопе

Фото: Тарас Подолян

"Проходите, не стесняйтесь. Наш магазин это не что-то пошлое или развратное. Извращения - это 12-часовый рабочий день за минимальную зарплату, а наша сеть бутиков позиционирует себя как магазины укрепления семьи", - говорит консультантка и менеджер по подбору персонала сети секс-шопов "Афродита" Оксана Бондарчук-Якубовская. Она - блондинка. Одета в белый свитер и джинсы, на лице - медицинская маска.

Интим-бутик находится на рынке возле станции метро Минская. Помещение магазина небольшое. На полках и стеллажах - игрушки для сексуальных утех, слева - эротическое белье и костюмы для ролевых игр. За стойкой стоит еще одна консультантка, она проходит стажировку. Покупателей нет.

Автор: Тарас Подолян Консультантка секс-шопа «Афродита» Оксана Бондарчук-Якубовская показывает ассортимент интим товаров

"В процентном соотношении приходят поровну - мужчины, женщины и парами. Обычно, интим-бутик посещают трижды для ознакомления с ассортиментом, а на четвертый раз уже что-то покупают. Некоторые приходят с целью приобрести что-то конкретное, но в ходе разговора, оказывается нужен совсем другой товар. Поэтому нужно подходить к каждому индивидуально. Главное в этой профессии - любить людей", - делится Оксана.

Рассказывает, что иногда обращаются супруги, которые находятся на грани развода из-за несовместимости в сексуальной жизни.

"Для пар важно взаимопонимание не только в моральном смысле, но и физические аспекты. В некоторых случаях не обойтись без ограничительных колец на мужской половой орган, или наоборот без дополнительных насадок. Поэтому благодаря аксессуарам из секс-шопов супруги, в которых есть какие-то физиологические несовместимости, могут их нивелировать. У нас пока не принято с интимными проблемами идти к сексологу. Люди или самостоятельно их решают или идут в секс-шоп. А наша работа сводится к консультации и умении выявить потребности. Бывает приходит кто-то один из супругов, ничего не покупает, а просто общается. В следующий раз приводит свою половинку. Тогда уже выбирают необходимый товар. Приятно, когда такие пары становятся постоянными покупателями".

Автор: Тарас Подолян Консультантка секс-шопа «Афродита» Оксана Бондарчук-Якубовская показывает ассортимент интим товаров

В магазин заходит мужчина лет 30, спрашивает о экстракте шпанской мушки. Оксана показывает ему несколько упаковок. Он покупает 2 разные.

"Экстракт шпанской мушки содержит кантаридин, в малой концентрации - замечательный афродизиак. Повышает либидо. На основе этого экстракта изготавливают БАДы для возбуждения. Этот мужчина взял женский порошок и таблетки для себя. Стоит от 50 до 200 гривен в зависимости от упаковки.

Вообще, феромоны и афродизиаки - это разные вещи. Афродизиаки можно употреблять орально, они есть во многих продуктах питания. Также кремы и гели с афродизиаками наносят на тело. А на основе феромонов делают духи, на инстинктивном уровне привлекают противоположный пол. Стоят такие духи от 140 гривен. Также помогают повысить возбуждение и получить максимальное сексуальное удовлетворение лубриканты, ведь естественной смазки хватает только на половой акт для продолжения рода. Все, что длится дольше должно быть с лубрикантом ".

Почти треть покупателей приходит в секс-шоп по медицинским показаниям.

"Старшие женщины, еще советского поколения, обращаются по рекомендациям гинеколога. Покупают массажеры. Одна женщина примерно 65 лет пришла купить фаллоимитатор как прикол на подарок подруге на день рождения. Мы разговорились, оказалось, что у нее такой игрушки нет и никогда не было. Говорит: "Зачем это мне? У меня взрослые дети, внуки. К тому же есть дед". Но я ее убедила, что для профилактики женских проблем такая вещь пригодится. И что вы думаете? Через 3 дня она позвонила, чтобы поблагодарить. Сказала, что уже попробовала сама, а когда дед вернется с дачи, то будут вместе развлекаться. Сейчас она стала постоянной клиенткой".

Оксана подходит к стеллажу с вагинальными шариками. Говорит, что этот товар нужен женщинам всех возрастов, а не только после родов.

"Любые мышцы нужно тренировать постоянно. Это касается и интимных. Их используют для профилактики опущения матки, непроизвольного мочеиспускания, застоя крови в малом тазу и других проблемах. Есть много видов, которые отличаются по диаметру и весу. С ними главное не сидеть и не лежать. Также не нужно ходить с шариками по пол дня, ибо будет обратный эффект. Тренировка должна длиться 10-15 минут. Что касается мужчин, то для здоровья в первую очередь надо иметь вакуумную помпу, чтобы делать массаж простаты для циркуляции крови. Профессиональный массажер стоит от 3 тысяч гривен. Более дешевые вещи используют для профилактики, когда еще нет проблем", - рассказала Оксана.

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В магазин заходит невысокий мужчина в черной куртке и шапке, на вид 45 лет. Интересуется вибратором. Оксана достает с полки несколько видов, показывает и рассказывает о товаре.

"Здесь будет вибрация. А этот имеет еще и режим ротации и беспроводной пульт. Все сделаны из киберкожи, она как настоящая, очень мягкая, быстро принимает температуру тела и дает максимально реалистичные ощущения".

Мужчина просит вставить батарейки и упаковать одну из игрушек за 1600 гривен.

"Перед использованием обязательно помойте теплой водой с мылом и обработайте безспиртовым антисептиком. Вам дать антисептик? А лубрикант для смазки?", - спрашивает Оксана. Мужчина отказывается.

"Скорее всего взял для своей барышни. Если бы брал для себя, то выбирал бы более тщательно. Для консультантов важно, когда клиент покупает игрушку, не показывать свое отношение к этому. Все мы разные и для кого-то девайс средних размеров может быть слишком большим, а для кого-то уже маленьким. Должны лояльно относиться к каждому. Какую игрушку человек подбирает для себя, такая для него будет комфортной", - объясняет Оксана.

"Девайсы из секс-шопа необходимы людям, у которых нет партнера. Для мужчин мастурбация в первую очередь полезна для здоровья - это профилактика застойных явлений кровообращения в малом тазу. Поэтому нередко мужчины берут такие игрушки. Они могут иметь реалистичный вид - полная имитация женских половых органов, или же эргономичного дизайна, бывают с дополнительными функциями - вибрация, ротация, электростимуляция", - добавляет она.

"Есть ли у вас карточки с пожеланиями на каждый день?", - спрашивает молодая девушка. Стажерка помогает ей выбрать товар.

Автор: Тарас Подолян В подарок женщинам выбирают эротическое белье и костюмы для ролевых игр, духи с феромонами или афродизиаками, массажные масла и аромасвечи

"Пользуются популярностью настольные игры с сексуальным подтекстом. На молодежные праздники покупают сувениры сексуальной тематики в виде женской груди или половых органов. Летом для вечеринок у бассейна ради прикола берут резиновые куклы. В подарок женщинам выбирают эротическое белье и костюмы для ролевых игр, духи с феромонами или афродизиаками, массажные масла и аромасвечи. Вот посмотрите какой замечательный "тюльпан". Он не завянет, на магнитной зарядке, для наружного и внутреннего применения. Маленькие лепестки будут стимулировать все эрогенные зоны".

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Из-за пандемии люди реже занимаются сексом. Опрос американского университета показал, что заинтересованность интимом снизилась на 40% в респондентов. Похожие выводы начинают делать правительства стран во всем мире. Самоизоляция, комендантский час и другие карантинные ограничения угрожают демографической ситуации, особенно в Европе.