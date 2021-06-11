"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки

У поселка Макуховка в 11 километрах от Полтавы находится самая большая в Полтавской области мусорка. За почти 70 лет эксплуатации из ямы песчаного карьера гора хлама поднялась на высоту пятиэтажки.

По информации местных коммунальщиков, ежедневно сюда свозят около 200 т мусора с большой Полтавской городской громады.

В середине кучи температура поднимается до плюс сотен градусов. Хлам начинает тлеть. Дым и вонь часто накрывают село. Жители жалуются, что живут в условиях экологической катастрофы. Они не имеют качественной питьевой воды, лишены возможности купаться в реке и местных озерах. Жители ближайших к полигону домов вынуждены мириться с ужасным запахом.

Фото: Ольга Стенько

В начале июня жители Макуховки перекрывали дорогу с требованием перестать вывозить мусор на полигон. Чтобы разблокировать трассу к протестующим лично приезжал председатель Полтавской громады Александр Мамай.

На подъездах к Макуховке дорога ведет мимо КПП - въезда на территорию полигона. Вокруг несколько табличек сообщают, что проезд запрещен, как и проход посторонних лиц. Шлагбаумы подняты.

В небольшом двухэтажном строении размещаются охранники. С территории выходят две женщины с большими белыми мешками. Отворачиваются от камеры.

Автор: Ольга Стенько "Жигули" местных ромов на обочине дороги возле свалки. Их водители рыщут на кучах мусора в поисках вторсырья

За поворотом на обочине стоят две машины - синие и белые "Жигули". Их водители выходят из-под знака "Стой! Проход запрещен!", Держат в руках добычу: охапку бывшего в употреблении белого пластика для обивки стен и жмут толстой металлической проволоки.

Часть свалки засыпана землей. Местами выглядит как обычный холм. Из трещин вырывается дым. Он режет глаза, хочется кашлять. Под горой собралась жидкость. С виду густая.

Автор: Ольга Стенько Из-под земли, которой засыпано свалку, постоянно вырывается едкий дым. На такие вызовы ГСЧС не выезжает

От края свалки до знака "Макуховка" несколько сотен метров. В селе встречаемся с местной жительницей Владой Орловой. Она биолог по специальности, преподаватель вуза. Родилась и выросла в Макуховке. Одна из активисток движения за закрытие полигона.

- Фильтратное озеро появляется от утечки жидких веществ, образующихся на свалке от перегнивания мусора, - рассказывает. - Мы брали на анализ воду, результатов еще нет. Но, предварительно сказали, что там много гальваники, токсических веществ. Приезжала прокуратура, брали пробы почвы, воды. Но, почему-то результаты не выдали нам на руки. Было интересно, когда мы сдали на анализ воду из нескольких домохозяйств и нам сказали, что у всех она в пределах нормы. Но, у тех, кто живет в 300 метрах от свалки, она просто не может быть нормальной.

Автор: Ольга Стенько Фильтратне озеро у подножия мусорки образовалось несколько лет назад

Село живет в условиях экологической катастрофы. Воду из скважины женщина с семьей используют только для технических нужд. Для питья, приготовления пищи, мытья фруктов и овощей - еженедельно заказывают по четыре 20-литровых бутыля с водой.

- У нас нет централизованного водоснабжения, - говорит Влада. - На территории возле сельсовета построили водонапорную башню, закопали трубу - на том все и стало. Не дотянули даже до крайних домов. Вода у нас техническая, там зашкаливает фтор, очистной станции нет.

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Мимо проходят женщины с велосипедом и большими белыми мешками.

Автор: Ольга Стенько Отходы со свалки приносят в деревню, где их сортируют и хранят до сдачи

- Это ромы, поселились в Макуховке в начале 2000-х, - объясняет Влада Орлова. - Тогда на Западной Украине было сильное наводнение, их дома разрушились. Сюда приехали целенаправленно на свалку. Там они собирают вторсырье. Им не могут запретить. С этим вопросом мы обращались лично к мэру. Он сказал, что им "сам бог дал вольную, а как Христа распинали, пятый гвоздь украл цыган". Они еще мешают селянам - пьянствуют, нарушают общественный порядок. Охраны вокруг свалки нет и ромы свободно попадают на территорию. Уже охранники КАТП-1628 не раз вызывали полицию - безрезультатно. Зато, как полиция уедет, ромы поджигают свалку.

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С ромами у селян часто возникают конфликты. Рассказывают, что часто пьяные ромы гоняют на машинах без документов и нарушают правила, цепляют сельских детей. Иногда доходило до забирания карманных денег.

Большинство ромов по документам - социально незащищенные слои населения и получают помощь от государства, говорят местные не на диктофон. Несмотря на это, добавляют: ромы не воруют у местных.

- Да а зачем? Они со свалки живут нормально, - говорит одна из местных женщин.

Автор: Ольга Стенько Ромы ежедневно вывозят вторсырье со свалки. Городские власти говорят, что - нелегально, но не могут решить эту проблему

В Полтавском городском совете говорят, что ромы работают на свалке нелегально, но власти ничего не могут поделать.

- Они сами входят на территорию, их никто не может остановить. Почему это происходит? Потому что есть свалка, где они живут, собирают, сдают, зарабатывают. Мои предшественники имели опыт и пытались с ними бороться. Но, тогда свалка загорается. Моментально. Заставь их уйти, сделай забор - все бессмысленно. Найдут возможность залезть и поджечь, - говорит заместитель Полтавского городского головы по вопросам ЖКХ Евгений Рычка. - В то же время, есть польза. Они сами перебирают мусор, добывают пластик. Затем сдают нам. Мы его прессуем и отправляем. Это частичная сортировка.

В Макуховке живут 835 человек. Недавно село присоединили к городу. Люди жалуются, что не чувствуют разницы в качестве жизни.

- Неизвестно, как все работает теперь - нам никто не разъяснил. Куда ехать за справками, где оказывают медицинскую помощь. Если бы не наша акция протеста, город о нашем существовании и не знал бы совсем, - говорит Влада Орлова. - Тогда приехал мэр и чиновники, мы их провели пешком, показали разбитую дорогу от трассы Киев-Харьков - единственную трассу жизни для нас.

В селе есть почта - работает два раза в неделю, ФАП работает - по звонку, при необходимости приезжает фельдшер. Есть библиотека, открытая также несколько часов в неделю. Постоянно работают разве два частных продуктовых магазина.

Большинство селян ежедневно ездит в Полтаву на работу. Дети учатся, в основном, в школе №22, до которой ходят три километра - в том числе по аварийному подвесному мостику через реку, переходят железнодорожные пути. Это - самый короткий путь. Автобусом объезжать более 10 км.

Автор: Ольга Стенько Добраться из Макуховки в Полтаву можно пешком: через подвесной мостик и железнодорожные пути можно выйти на конечную остановку общественного транспорта возле Южного вокзала - в среднем до 3 км пути вместо 17 км, если объезжать автомобилем

Работы в самом селе нет. Одна семья держит коз и производит крафтовые сыры, еще несколько имеют теплицы - выращивают на продажу рассаду, зелень и овощи, ягоды. Растения поливают водой из собственных скважин, которые есть в каждом дворе.

- Продать дом здесь очень трудно. Едва за $20 тыс. продала дом своих родителей, который в городе стоил бы от $45 тыс. Люди здесь покупают за бесценок. Кто-то - для выращивания цветов берет участки. Кто-то под дачу. Места здесь красивые. А грибов сколько! Особенно белых. На краю поселка хороший сосновый лес. Известно, что воздух в хвойных лесах стерильный за счет фитонцидов. В поселке брали пробы воздуха, он нормального качества - лес нас спасает, - продолжает Орлова.

На одном из дворов в центре села стоит телега без коня. Из-за невысокого забора из неокрашенных досок видно неакуратные горы мешков и пакетов. На веревке сушится детское белье. Глухо лает худой светло-серый пес на цепи. На заборе сидит смуглый мальчик лет семи. Показывает язык и убегает.

Автор: Ольга Стенько Двор одного из дворов, где живут ромы. Рядом с домом - куча мешков с собранным на свалке вторсырьем

- Это одна из цыганских семей. Они со свалки таскают мусор во двор, здесь перебирают. Запах соответствующий. И гигиена, - объясняет Влада.

Вдоль дороги невысокая женщина в серых спортивных капри и коричневой футболке с коротким рукавом склонилась к земле. Выдергивает сорняки из цветов, высаженных в старую шину.

- Мы недавно купили здесь дом под дачу. Выбрали это место, потому что недорого. Здесь все хорошо, дышится нормально - с марта здесь хозяйствуем, никаких нареканий. Вот только проблемы с водой. Возим из Полтавы. Не знаю, будем ли жить здесь постоянно - пока иногда ночуем, хотим побыть год, а там посмотрим, - говорит Светлана Даниленко. - Неприятный запах чувствую, когда проезжаю мимо горы свалки.

На разговор из-за красного металлического забора выходит ее муж Сергей. Отряхивает травинки со светло-красной футболки.

- Раньше две семьи здесь жили. Так что здесь две печки, два входа. Участок семь соток. Мы за девять тысяч (долларов. - Gazeta.ua) купили, плюс оформление. На все про все где-то десятка получается. Огороды пока не сажали, весь двор в цветах, - говорит.

Подходит невысокая женщина в резиновых тапочках на босу ногу. На улице прохладно. Поэтому женщина поверх велюровой кофты с длинным рукавом надела серебристую жилетку с капюшоном.

Автор: Ольга Стенько Влада Орлова (слева), Елена Горчакова и их новый сосед дачник Сергій Даниленко обсуждают ситуацию в селе

- А я с рождения здесь живу. Пожалуй, девятое или десятое поколение, - говорит Елена Горчакова.- Последнее время село очень изменилось. Ромов очень много понаехало. Те, первые ромы, которые здесь 20 лет назад поселились - они нормальные. Сами в шоке. Говорят: "Зачем нам эти проблемы из-за них".

Показывает, что через забор с ней недавно также поселилась ромская семья.

- Не в восторге от соседства. Во-первих, как напьются - прячься кто может. Становятся невменяемыми. Забор ломают, буянят. Дети у них невоспитанные, - эмоционально рассказывает. - И они летают на машинах пьяные. Мы росли на улицах села, раньше было безопасно. Сейчас детей со двора боимся выпускать. У меня двое - 18 и 14 лет. Ну старшая то выросла, а вот за младшую боюсь. О, пожалуста - катаются, - показывает на дорогу, по которой едут "Жигули".

Автор: Ольга Стенько "Жигули", в багажнике которого полные мешки, стояли у свалки, откуда люди носили вторсырье

Водитель управляет неровно, порывисто. Резко тормозит около нас, проезжая припаркованные с обеих сторон легковушки. В открытом багажнике видно полные белые пропиленовые мешки. За рулем - черноволосый и смуглый небритый мужчина лет 55 на вид. Проехав, газует и исчезает за облаками поднятой пыли. В "Ланосе" Даниленков срабатывает звуковая сигнализация.

- Их дети камнями по машинам бросаются. В полицию обращались, но это бесполезно. Ну они хоть заставили их зделать паспорта. А дети грязные - никому до этого нет дела. В школу записаны, но не ходят. Учительнице одна такая ромская мама говорит, что ее сын болеет. И где же он болеет - ежедневно на свалку ходит, - добавляет Влада.

- Много больных в селе онкологией из-за соседства со свалкой ? - спрашиваю.

- Много болеют раком... - начинает Елена.

Влада ее перебивает.

- ...Но, никто из нас не эксперт, поэтому утверждать ничего не можем. Эти все болезни есть везде, - говорит. - Среди макуховчан много больных аллергическими заболеваниями, потому что в воздухе много вещей, которых там не должно быть. А экспертиза выдала нам вывод, что у нас здесь воздух чистый.

Неподалеку свалки проходит река Коломак - к ней меньше пол километра лугами. Неподалеку есть два озера - излюбленное место отдыха многих полтавчан. Считается, что в них чистая вода. Местные в это не верят. Купаться ездят в село Верхолы за 3 км.

- Отравленные воды просачиваются в почву, попадают в Коломак, все стекает в Ворсклу. И в озера тоже попадает, - говорит Влада Орлова.

Едем в Коломак через который ведет пешеходный маршрут в Полтаву. Мостик начинается от тропы и исчезает в зарослях. На этом участке воды практически не видно. Слышно гудки электротягов - это обычные звуки вагонного депо. Неподалеку расположена железнодорожная станция Полтава-Южная.

С западной стороны на горизонте виден центр Полтавы. Узнаваемы туристические достопримечательности - Белая беседка, Свято-Успенский кафедральный собор, храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Автор: Ольга Стенько От села хорошо виден центр Полтавы - его храмы и туристическая достопримечательность Белая беседка

- Настолько привыкла к этому пейзажу, что не планирую менять место проживания, - говорит Влада, держа платье, развевающееся на луговом ветру. - Больше всего страдают от соседства со свалкой улицы, которые на краю села со стороны полигона. Там от крайних домов до мусорки 300 метров. В туман все облако испарений накрывает, вонь просто висит в воздухе и пропитывает все кругом. И вечером люди окна не открывают. Говорят, что запах во дворе такой, будто прямо под домом лежат пакеты с мусором, которые гниют.

Разъясняет, как найти улицу Озерную, которая ближе всего к свалке.

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Неподалеку выезда из села двое полицейских разговаривают с водителем припаркованного на обочине белого микроавтобуса. Правоохранители вооружены - у одного на ремне через плечо висит автомат. За углом на обочине стоит полицейский внедорожник Mitsubishi, а перед ним - белые "Жигули".

Автор: Ольга Стенько Правоохранители остановили автомобиль за нарушение ПДД и обнаружили, что водитель не имеет документов. составляют протокол

- Во время патрулирования заметили автомобиль, который странно ехал, а затем нарушил правила дорожного движения. Остановили "Жигули" для проверки документов. Выяснилось, что автомобилем управляет человек без водительского удостоверения, - говорит один из полицейских.

Поправляет ремень с автоматом.

- В Макуховку вызывают не очень часто - село никак отличается от других населенных пунктов, - добавляет. - Вызовов от КАТП-1628 по нахождение посторонних лиц на территории свалки не помню.

Дома в Макуховке разные. Есть недавно построенные, либо в процессе строительства. Есть такие, которые вросли в землю и сгибаются под тяжестью крыш, крытых шифером и черепицей.

Поворачивая на Озерную, чувствую, как першение в горле усилилось. Жужжит бензопила - где-то пилят дрова. Среди припаркованных у домов автомобилей - одна большая фура.

За забором из сетки рабицы возится в огороде невысокая шатенка. Из кармана синих коттонових брюк выглядывает упаковка полиэтиленовых пакетиков. Выдергивает сорняки с грядки руками в голубых перчатках. Соглашается поговорить.

Автор: Ольга Стенько Возле одного из домов на улице Озерной женщина работает в огороде

- Вода была прозрачная раньше, достаточно чистая. Но, каждый год все хуже и хуже становится. В последнее время набираешь будто прозрачную, а как постоит - становится желтоватая. Сверху появляется маслянистая пленка. Чтобы пить - фильтруем, - рассказывает. Не представляется.

- Бывает, что воняет от свалки? - спрашиваю.

- Конечно, чувствуется запах. Когда они сыпали мусор на ту сторону (на другую сторону свалки. - Gazeta.ua) воняло только в туманную погоду. А как начали ссыпать на нашу, то стало хуже. Особенно вечером, - рассказывает женщина.

Мусор начал массово появляться со стороны села с прошлого года. Пакетов было много и они едва не высыпались на дорогу, говорят местные. Тогда администрация присыпала завалы землей. Сейчас же гора мусора растет в сторону села - его сыплют с той стороны, где заканчивается Озерная.

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- Как начали сюда сыпать, тогда и образовалось фильтратне озеро. Ранее его не было, - рассказывает женщина. - В прошлом сентябре на мусорке был большой пожар. Хорошо, что был ветер в другую сторону, а то могли бы и дома загореться. Мы просили закрыть свалку. Они сказали, что хоть и заполнена на 99 процентов - другой нет, поэтому еще минимум полтора года будут сыпать сюда.

В конце улицы поворачиваю направо. Въезд поперек перекрыт бетонным столбом. За ним дорога вьется в лесопосадке. Привлекает внимание земля - ​​очень черная, как после пожарища. На мокром грунте остались отпечатки колес трактора или экскаватора. Вдоль дороги видно кучи мусора, заросшие травой. Из-за деревьев проступает помойка.

Масштабов свалки не ощущается - видно гору, на вершине которой сидят небольшие птицы. Но, в объектив фотоаппарата вижу, что это аисты. Маленькие разноцветные пятна - это полные мусора пакеты, миниатюрные черные "бублики" - автомобильные шины минимум по полметра в диаметре.

За высокой травой начинается фильтратне озеро. В отличие от привычного вида болот, поверхность воды покрыта не ряской - ее здесь нет - а то ли пеной, то ли мелкими пузырьками и маслянистой пленкой.

Сильно воняет.

Автор: Ольга Стенько На свалке живут аисты - чувствуют себя здесь хозяевами

С вершины свалки срывается большая стая белых птиц. Удивительно видеть чаек так далеко от моря и крупных водоемов. Зимой здесь кружат черные тучи грачей, летом им на смену приходят чайки. И - аисты.

Михаил Пидвашецький с Гайсина Винницкой области более пяти лет назад изготовил и установил в городе 22 контейнеры для вторсырья. Собирает бумагу, стекло и пластик. Самостоятельно все сортирует. Для удобной работы арендовал складское помещение.