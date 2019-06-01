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Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
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Владелец байка за 30 тысяч евро приехал из Одессы
Фото: Наталия Печиборщ
Участник фестиваля из Киева купил первый байк за $ 100
Дмитрий Фесенко с города Рогозин купил байк 1960 года за 3 тыс. грн
Владелец самого дешевого байка Евгений Илленко купил его за 700 грн
Эстонец Эрге Эвестиш украсил свой мотоцикл драконом из легенд

Мотофестиваль "Тарасова гора" в селе Свидивок под Черкассами собрал в этом году более 10 тыс. человек из Украины, Беларуси, США, Шотландии, Эстонии, Исландии и Финляндии. Проходит 17-й год подряд с 30 мая по 2 июня.

Фестиваль устроили на базе отдыха "Рассвет", возле Днепра. Номера на время мероприятия забронировали еще в декабре. На входе встречает охрана и девушки в эротических костюмах зайчиков. Фотографируются с байкерами на фоне баннера и спонсоров. Стоимость входного билета 600 грн, но бесплатно пропускают женщин, которые приехали сами на байках, детей до 12 лет и участников АТО.

Когда подруга говорит: "Я или мотоцикл?" - выбор очевиден.

"У нас вместо крови - бензин, а сердце - мотор. Это стиль жизни, - говорит белорус Алексей Щанин. Приехал с другом Максимом Дубровским с Гомеля. Возле палаток завтракают вместе с другими байкерами. Приглашают к импровизированному столу. На фестивале уже в шестой раз. - Тебе плохо - садишься на байк, едешь и чувствуешь свободу. Не важно куда. Чем больше едешь, тем больше хочется. Когда подруга говорит: "Я или мотоцикл?" - выбор очевиден. Если ревнует к байка, значит не та".

Автор: facebook.com
  Дмитрий Петрухин, который проехал вокруг света на мотоцикле, давно дружит с Ашотом Арушановым
Дмитрий Петрухин, который проехал вокруг света на мотоцикле, давно дружит с Ашотом Арушановым

На территории базы отдыха байкеры устроили палаточный городок. Накрывают застолье под открытым небом, смеются и произносят тосты. Стулья, кровати и столы делают из горах соломы.

"Байкеры начиная с 2014 года становятся более сплоченными и патриотическими. С стереотипного слета мы превратились в нечто большее", - говорит основатель фестиваля Ашот Арушанов. Он катается на байке Honda за $17 тыс. долл. На багажнике возит мягкие игрушки.

"Бобер Бомжурик катается со мной уже на четвертом мотоцикле много лет. Украинчика я нашел. Думаю, прокачу, может, кто-то найдет свою игрушку, то отдам. Изюминкой ежегодной программы является поездка мотоколонны к Тарасовой горы в Каневе. Но в этом году она не состоится из-за состояния дорог. Байкеры говорят, что лучше поехать в Европу, потому что в Черкасской области дороги - ад".

Автор: Ирина Шевченко
  Байк организатора украшен плюшевыми игрушками
Байк организатора украшен плюшевыми игрушками

В тени у палаток сидят иностранцы - эстонцы, финны и исландец. Все имеют бороды, одетые в темное. Пьют пиво, слушают музыку. На вопрос нравятся ли украинские дороги - хором начинают смеяться.

"Многие друзья отказались ехать, потому что слышали о дорогах от прошлогодних туристов. Это очень влияет на туризм. Еще проблема, что многие хорошенькие девушки не знают английского", - говорит на английском исландец Огэст Ваингюла. Одет в джинсовый жилет на голое тело, шорты и желтую шапку. Ездит на американском байку за 10 тыс. евро.

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"У вас очень красиво, люди приветливые, общаться - одно удовольствие. Но дорога - все перекрывает. Едешь и будто хорошая дорога, а тут яма - тудух, сюрприз", - говорит по-русски с акцентом Эрге Евестиш из Эстонии. Имеет длинные густые седые волосы, борода разделена на два хвоста. Носит кожаный жилет со значками и мотоциклетный шлем, декорирован рогами. Приехал на байке в виде дракона.

Автор: Наталия Печиборщ
  Эстонец Эрге Эвестиш украсил свой мотоцикл драконом из легенд
Эстонец Эрге Эвестиш украсил свой мотоцикл драконом из легенд

"Сделал байк в честь легендарного змея, защитил родной остров от десятитысячной армии завоевателей. Мотоцикл купил в Америке".

Рядом работает ярмарка - продают алкоголь, кожаные изделия, еду, сувениры. Можно сделать себе татуировку хной. Бесплатно - прическу в импровизированном барбершопе.

"Я первый байкер в семье. Захотел романтики и свободы, как в американских фильмах. Купил байк за 100 долларов, разобрал и заново собрал. Приехал один с палаткой, и за почти 20 лет здесь нашел много друзей. Сейчас разложусь и пойду к ним. Меня уже звали", - говорит киевлянин в шотландском килте Александр Седов и показывает бутылку виски в сумке. Ездит на байке уже 20 лет.

Автор: Наталия Печиборщ
  Участник фестиваля из Киева купил первый байк за $ 100
Участник фестиваля из Киева купил первый байк за $ 100

У главной сцены проводятся медицинские тренинги. На полу лежит манекен, учиться реанимировать. Сбоку начищает металлические детали мотоцикла Максим Сагдиев. Его трехколесный байк побил мировой рекорд по скорости на международном мотозаезде в Америке в 2017-2018 годах.

"Проехал 150 километров в час. Подготовка стоила где 10000 долларов. Мотоцикл подарил дед. Деньги давали и собратья-байкеры, и друзья. На нем можно и лежа ехать. С тех пор байк не менял, я - однолюб. Сам на колесах с 16 лет ", - говорит он.

Сагдиев проводит на фестивале соревнования ретро-мотоциклов до 1970 года выпуска. В гонках принимают участие более 15 участников. Победители получают кубки.

Автор: Наталия Печиборщ
  Дмитрий Фесенко с города Рогозин купил байк 1960 года за 3 тыс. грн
Дмитрий Фесенко с города Рогозин купил байк 1960 года за 3 тыс. грн

"Купил его четыре года назад у знакомого за три тысячи, - хвастается Дмитрий Фесенко из села Рогозов Киевской области. Приехал на "тараску" в четвертый раз. Оселедец на выбритой голове заплел в косу. Сидит на трехколесном ржавом мотоцикле 1960-го года. - Под ним жил пес, на нем - куры, дети играли. Год перебирал его. Внешний вид не менял. Зимой солью посыпал, чтобы больше ржавел. Выносил на выставки. Спрашивают: "или это от немцев, откуда выкопал?" У меня 6 мотоциклов, 8 - разобранных. Люблю их, как детей. Один в доме стоит. в детстве ехал велосипедов с байкерською колонной. Родители говорят: "Да будет проклят день, когда мы купили тебе "Карпаты". Как собираюсь на фестиваль, руки трясутся. Это как ехать в санаторий в детстве. Приеду и чувствую, что дома. С байка столько раз падал и бросать никогда не хотел".

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После соревнований по перетягиванию палки ведущий и стронгмен Василий Вирастюк спешит на обед. По дороге люди подбегают сфотографироваться. Мужчина становится на несколько секунд и идет дальше. Говорит, что становится злым, когда долго не ест.

Автор: Ирина Шевченко
  Василий Вирастюк проводил спортивные соревнования
Василий Вирастюк проводил спортивные соревнования

"Было мне лет 12 как впервые сел за мотоцикл. Это была "Ямаха спорт", которую одолжил у одноклассника, - вспоминает Виталий Вирастюк, стронгмен. - До того ездил на мотороллере "Муравей". Так вот, еду я и вижу, что открутил ручку. Хорошо, что не включил вторую передачу, потому что упал бы хорошо. Через свои объемы еще и промазал правой ногой по тормозам, тормозил ногами по асфальту посреди улицы. Остановился аж на перекрестке. Понял, что "спорт" - не мой стиль езды. Отдал его другу, поблагодарил и, от греха подальше, долго еще не садился за байк после того".

Самый дорогой мотоцикл марки BMW за 30 тыс. евро принадлежит одесскому депутату Олегу Ефимову заезжает на территорию палаточного городка. Снимает шлем и кладет его на кожаное сиденье. Говорит, что купил его от продажи дома родителей.

"Он у меня пятый, но любимый. Имел разные марки, но этот сделан, как для меня. Женщина теперь ревнует к нему. Гоняю на нем редко, потому что вообще не часто сажусь за байк".

В фуд-зоне за стойкой бармен Сергей смешивает коктейль для рыжеволосой клиентки. В этом баре женщины могут получить коктейль за показ груди.

"Акция нас не разорит, потому что она всегда себя окупает. Главное, чтобы гости были довольны, - объясняет Сергей. - Право на бесплатный коктейль имеют женщины любого возраста. Я уже столько пересмотрел! Бывает и такое, что мужчины показывают свою грудь по коктейль. На этот случай у нас висит доска позади. "Еще одним дебилом больше". Таких в день приходит по меньшей мере трое".

Автор: Ирина Шевченко
  На фестивале стильные байкерские пары, позировали фотографам
На фестивале стильные байкерские пары, позировали фотографам

Вечером на главной сцене фестиваля развлекают гостей группы "Вдохновляй", "Ягич", "Мотанка". В 22:30 на сцену выходит группа из США Tito and tarantula, которые создали саундтреки к фильмам американского режиссера Квентина Тарантино "От заката до рассвета". Под сценой танцуют влюбленные пары мужчин и женщин байкеров, которые несколько часов назад поженились.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ, Ирина ШЕВЧЕНКО
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