Вынесли приговор таксисту, который бросил монеты в лицо кассирше

Суд назначил полтавчанину, который бросил горсть монет в лицо кассирше в "Эко-маркете", заплатить солидный штраф.

Фото: poltava.to

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен. Его пример - другим наука. Нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность", - говорится в посте.

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Геращенко поблагодарил полтавскую полицию, прокуратуру и суд за наведение порядка и восстановление справедливости "в этом пусть не сложном, но знаковом деле".

В Полтаве произошел унизительный инцидент между посетителем супермаркета "ЕКО-маркет" и кассиршей, давшей ему сдачу мелкими монетами. На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты – это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.