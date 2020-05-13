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среда, 13 мая 2020 11:25

Вынесли приговор таксисту, который бросил монеты в лицо кассирше
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Суд назначил полтавчанину, который бросил горсть монет в лицо кассирше в "Эко-маркете", заплатить солидный штраф.

Сергея Гременчука оштрафовали на 8500 грн за хулиганство
Фото: poltava.to
Сергея Гременчука оштрафовали на 8500 грн за хулиганство
Сергея Гременчука оштрафовали на 8500 грн за хулиганство
Сергея Гременчука оштрафовали на 8500 грн за хулиганство
Сергея Гременчука оштрафовали на 8500 грн за хулиганство

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен. Его пример - другим наука. Нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность", - говорится в посте.

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Геращенко поблагодарил полтавскую полицию, прокуратуру и суд за наведение порядка и восстановление справедливости "в этом пусть не сложном, но знаковом деле".

В Полтаве произошел унизительный инцидент между посетителем супермаркета "ЕКО-маркет" и кассиршей, давшей ему сдачу мелкими монетами.

На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты – это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.

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13
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