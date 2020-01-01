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среда, 01 января 2020 10:39

Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей

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Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
В Житомирской области ограбили музей. Фото: скрин с видео.

Более 100 экспонатов похитили из краеведческого музея в Новоград-Волынском Житомирской области.

С выставочного зала вынесли коллекцию монет времен Киевской Руси, средневековья и периода Российской империи. Всего их было 11, передает "ТСН".

Прихватили даже каменные орудия труда периода палеолита и неолита. Стоимость похищенного устанавливают эксперты.

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В помещение музей переехал месяц назад. Ценные предметы ззберигались в сейфах.

Представитель местной полиции Инна Вовченко убеждена, что предметы из музея украли по заказу. А само преступление долго готовили.

На Жуковом острове под Киевом нашли 6-х взрослых тигров. Животные были закрыты в вольерах, оставлены без надлежащих условий для существования. О местонахождении диких животных сообщили в полицию 29 декабря. Предполагают, что звонила правоохранителям зоозащитница Евгения Прокопенко, которая первой нашла животных и написала об этом в Facebook.

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