Во Львове учительница объявила голодовку

Фото: Форпост.Учительница, которая голодает обращается непосредственно к мэру Садового. Фото: Форпост

19 июля, под стенами Львовского городского совета голодание объявила учительница одной из городских школ. Сообщает Форпост.

Стефания Волк, учительница школы №6 (улица Зеленая), во Львове, пошла на такие радикальные меры, потому что в ЛГС никак не выделят обещанную ей квартиру.

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"Позор Садовому, что учительница Львова без жилья", - написала на плакате женщина. По ее словам, имеет уже 50 лет стажа преподавания в школе.

Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку. В ответ на просьбу жены.