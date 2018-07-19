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пятница, 20 июля 2018 03:28

Во Львове учительница объявила голодовку

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Во Львове учительница объявила голодовку
Фото: Форпост.Учительница, которая голодает обращается непосредственно к мэру Садового. Фото: Форпост

19 июля, под стенами Львовского городского совета голодание объявила учительница одной из городских школ. Сообщает Форпост.

Стефания Волк, учительница школы №6 (улица Зеленая), во Львове, пошла на такие радикальные меры, потому что в ЛГС никак не выделят обещанную ей квартиру.

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"Позор Садовому, что учительница Львова без жилья", - написала на плакате женщина. По ее словам, имеет уже 50 лет стажа преподавания в школе.

Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку. В ответ на просьбу жены.

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