Кремлевский пленник прекратил голодовку

Политзаключенный Эмир-Усейн Куку согласился прекратить голодовку. фото иллюстративное

Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

"В ответ на просьбу жены Мерьем Эмир-Усеин прекратил голодовку.

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По информации председателя ОНК по Ростовской области Леонида Петрашиса, 18 июля Куку написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры", - говорится в сообщении.

Куку объявил голодовку 23 дня назад, как и Олег Сенцов, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.