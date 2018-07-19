Кремлевский пленник прекратил голодовку

Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку.
Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.
"В ответ на просьбу жены Мерьем Эмир-Усеин прекратил голодовку.
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По информации председателя ОНК по Ростовской области Леонида Петрашиса, 18 июля Куку написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры", - говорится в сообщении.
Куку объявил голодовку 23 дня назад, как и Олег Сенцов, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.
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