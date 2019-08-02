Во Львове соберутся ведущие представители фэшн-индустрии Украины

"Main people fashion week 2019" соберет во Львове более 150 участников из более чем 20 городов Украины. Фото предоставлено организаторами

30-31 августа в львовском ТРЦ Victoria Gardens состоится показ мод с участием детей Main people fashion week-2019.

Это событие - возможность для юных моделей покорить подиум в коллекциях известных брендов, сообщают организаторы события.

Профессиональные модели смогут ярко продемонстрировать работы выдающихся дизайнеров.

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"Main people fashion week 2019 соберет во Львове лучших топ-моделей и театры мод, модельные агентства, творческие коллективы, которые будут представлять свой город на фэшн-шоу. Всего организаторы ожидают более 150 участников из более чем 20 городов Украины.

"Я убежден, что хороший вкус необходимо прививать с самого детства, именно поэтому в прошлом году запустил детскую линию, которая стала логическим продолжением моей женской и мужской линий", - сказал дизайнер Андре Тан.

Истеблишмент и звездные гости: профессионалы в индустрии моды, дизайна, редакторы известных изданий, телепродюсеры, известные стилисты и блогеры, звезды проекта "Голос. Дети", артисты украинской эстрады.

Стоимость участия:

1 участие в показе - 400 грн;

2 участия в показе - 800 грн;

3 участия в показе - 1000 грн;

Творческий номер: 700 грн.

Музыкальные коллективы и кружки: 1500 тыс. грн.

Для участия необходимо заполнить форму:

https://docs.google.com/forms/d/1fdV0TbA9S7YoPD8kqaHnIZunK28fQ5ssI1jdq10_tgE/edit

Желающие могут связаться с организаторами по телефону: 099471 92 07.

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