Во Львове соберутся ведущие представители фэшн-индустрии Украины

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 8838
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 567
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2331
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2565
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2817
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 702
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1053
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6606
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
13
20
10
21
7
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Изящная резьба и уникальный забытый стиль: показали единственный в Украине дом-&quot;закопянку&quot;
Изящная резьба и уникальный забытый стиль: показали единственный в Украине дом-"закопянку"
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Абсолютная неограниченность: во Львове открыли необычную выставку
Абсолютная неограниченность: во Львове открыли необычную выставку
Видео
Все видео
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Показали одежду горожан средневекового Львова
Показали одежду горожан средневекового Львова
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пройдет Международный фестиваль архитектуры и искусств "Вежа"
Пройдет Международный фестиваль архитектуры и искусств "Вежа"
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 567
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6606
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2754
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 360
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 10:07

Во Львове соберутся ведущие представители фэшн-индустрии Украины

  Комментировать
Во Львове соберутся ведущие представители фэшн-индустрии Украины
"Main people fashion week 2019" соберет во Львове более 150 участников из более чем 20 городов Украины. Фото предоставлено организаторами

30-31 августа в львовском ТРЦ Victoria Gardens состоится показ мод с участием детей Main people fashion week-2019.

Это событие - возможность для юных моделей покорить подиум в коллекциях известных брендов, сообщают организаторы события.

Профессиональные модели смогут ярко продемонстрировать работы выдающихся дизайнеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайнеры показали, какие кроп-топы в тренде

"Main people fashion week 2019 соберет во Львове лучших топ-моделей и театры мод, модельные агентства, творческие коллективы, которые будут представлять свой город на фэшн-шоу. Всего организаторы ожидают более 150 участников из более чем 20 городов Украины.

"Я убежден, что хороший вкус необходимо прививать с самого детства, именно поэтому в прошлом году запустил детскую линию, которая стала логическим продолжением моей женской и мужской линий", - сказал дизайнер Андре Тан.

Истеблишмент и звездные гости: профессионалы в индустрии моды, дизайна, редакторы известных изданий, телепродюсеры, известные стилисты и блогеры, звезды проекта "Голос. Дети", артисты украинской эстрады.

Стоимость участия:

1 участие в показе - 400 грн;

2 участия в показе - 800 грн;

3 участия в показе - 1000 грн;

Творческий номер: 700 грн.

Музыкальные коллективы и кружки: 1500 тыс. грн.

Для участия необходимо заполнить форму:

https://docs.google.com/forms/d/1fdV0TbA9S7YoPD8kqaHnIZunK28fQ5ssI1jdq10_tgE/edit

Желающие могут связаться с организаторами по телефону: 099471 92 07.

Мировые знаменитости показали, как стильно выглядеть на пляже и какие модели купальников на пике популярности.Соблазнительными пляжными снимками селебрити не устают делиться в Instagram и задавать настроение пляжной моде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове соберутся ведущие представители фэшн-индустрии Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр

Из Польши принудительно выселили полмиллиона украинцев

В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли

За день умерли три актрисы - в город пришла страшная болезнь

Самое читаемое
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 42500
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 26941
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 20061
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 19522
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 19414
Львов
В августе отгремит фестиваль "Музыка в старом Львове"
В августе отгремит фестиваль "Музыка в старом Львове" Просмотров: 36
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
 Просмотров: 234
Третьи сутки ищут пропавшего солдата-контрактника
Третьи сутки ищут пропавшего солдата-контрактника Просмотров: 675
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
13
 Просмотров: 1494
Изящная резьба и уникальный забытый стиль: показали единственный в Украине дом-"закопянку"
Изящная резьба и уникальный забытый стиль: показали единственный в Украине дом-"закопянку"
20
 Просмотров: 2061
Больше всего комментируют
7
Филарет обратился в ОБСЕ
4
Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
2
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Голосов: 184
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua