Власть в Украине и в дальнейшем не будут любить - историк

Изменения, по мнению Сергея Александровича, должны быть относительно элементарных вещей в парламенте - дисциплина, отсутствие кнопкодавства, прогулов, качественные законопроекты, которые ведут к совершенствованию экономики. Не стоит снова лезть в гуманитарную сферу, к темам, которые надоели Фото: Прочерк

Нелюбовь к власти у украинцев - один из признаков ментальности. С Зеленским чуда не случится - пройдет зима, и люди будут относиться к нему, как к предыдущим президентов. О своих прогнозах и предостережениях относительно нынешней политической ситуации рассказал Gazeta.ua историк 38-летний Сергей Шамара.

"Порошенко оказался большим любителем власти и не захотел ею делиться. Многие говорили: "Кто угодно — лишь бы не Порошенко". Но он сделал все, чтобы остальная часть общества не боялась войны. Все продолжали ходить по ресторанам, ездить в Россию, чувствовали только, что доллар подорожал. Люди, не зная этой опасности, готовы менять коней на переправе. Но теперь мы не традиционно поменяли Восток на Запад, как всегда было, а выбрали президента, за которого проголосовало большинство во всех регионах. Он симпатичный для многих украиноязычных, русскоязычных, киевского и московского патриархата людей", - сказал Шамара.

Сейчас Зеленский получил полную власть. По мнению историка, только время покажет, на самом деле ли он несистемный политик, и как будут голосовать его депутаты в Верховной Раде.

"У меня к нему доверия процента 3. Электорат продержится чуть более 40 дней, так стесняться своего выбора, вдруг он поведет себя неадекватно. Будут до конца отрицать, что что-то не удается. Достаточно перезимовать, и у нас ненавидят каждого президента. Люди в ВР, разного покроя: есть идеологические или такие, которым лишь бы пройти. А может они его предадут, вступят в совершенно другую коалицию. А закон об императивном мандате, отзыв депутата к тому времени не примут. Опять включатся крупные финансово-промышленные группы, олигархический капитал. Они могут повлиять на ситуацию даже без Зеленского, или даже управлять им. Впервые за все каденции президентов Украины создается впечатление, что этот совсем не самостоятельный. Небольшой процент людей относится к президенту и всей его компании как к солнцеликому и божедайному человеку. Другие воспринимают критически. В дальнейшем власть в Украине опять не будут любить. На это во многом повлияли большевики, 70 лет рассказывали о классовой борьбе. Малоимущие крестьяне и рабочие против интеллигенции", - рассказал ученый.

Изменения, по мнению Сергея Александровича, должны быть относительно элементарных вещей в парламенте - дисциплина, отсутствие кнопкодавства, прогулов, качественные законопроекты, которые ведут к совершенствованию экономики. Не стоит снова лезть в гуманитарную сферу, к темам, которые надоели.

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"Прогнозировать сложно. Глава администрации говорит одно, а через пол суток президент говорит другое. Непонятно, какая политика в целом, какие стратегии. Это заигрывание с массами ", - добавляет мужчина.

254 мандата в парламенте 9-го созыва получит партия "Слуга народа", фракция которой станет крупнейшей в истории украинского парламента. Представители фракции уже заявляли о возможном существовании коалиции исключительно из своих депутатов, впрочем, не ответили прямо на вопрос об объединении с вновь "Голосом".