Винницкий шоумен показал, как готовится к винному фестивалю

Автор: gazeta.ua Александр Шемет показал как начал изготавливать вино с урожая фруктов

Винницы Александр Шемет открыл сезон изготовления домашнего кошерного вина.

Занимается виноделием 15 лет. Говорит, лучшее вино получается из малины, вишни, черной смородины, черемухи, розы. Самое интересное на вкус - терновое вино. Ягоды напоминают сливу, в которых очень много танинов, благодаря которым вино хранится дольше.

"Вино сравниваю с женщиной. Оно разное не только в каждый сезон, а даже ежедневно. Все зависит от количества солнца, поэтому вкусы всегда варьируются", - говорит винницкий шоумен.

Автор: gazeta.ua Александр Шемет показал как начал изготавливать вино с урожая фруктов

Имеет вино из бузины. Будет два месяца выдерживаться. Женщинам такое вино не нравится, хотя имеет богатый щедрый запах, говорит Шемет.

Автор: gazeta.ua Александр Шемет показал как начал изготавливать вино с урожая фруктов

"Его специально дарю товарищу. Он им рисует, как чернилами. Мочит кисточкой в ​​вино и рисует картины. Хотел бы, чтобы на фестивале нарисовали картину с бузинового вина. Это будет изюминка", - говорит Александр Шемет.

В Виннице с другими виноделами создал Фестиваль вина "Боже лье". К фестивалю готовится уже. На него может прийти любой бесплатно и продегустировать домашние вина.

Автор: gazeta.ua Александр Шемет показал как начал изготавливать вино с урожая фруктов

Александр Шемет назвал топ-3 самых популярных вина собственного производства:

"Снежная королева"

Называю его айс-вином. Вино сделано из мороженого синего винограда. На вкус сладкое, синеватого оттенка. Достаточно густой. Это вино делали на фестивале. Мяли виноград ногами в бочке. Само же название имеет игру слов. Если убрать букву "С", получится "Нежная королева".

"Немец"

В Виннице жил чех Ярослав Немец. Он был директором реального училища (ныне - Торгово-экономический университет, где Михаил Коцюбинский выучился на учителя. Прожил в Винницы 8 лет. За это время занялся плодоводством. Посадил кусты черной смородины и малины. В 1891 год на выставке в Санкт-Петербурге. Там получил серебряную медаль за свое вино из черной смородины. Я тоже сделал его. Вино имеет приглушенный запах, почти не ощущается. А на вкус бомбовое, очень красочное. Его ни с чем не спутаешь.

"Роза от деда Мороза"

Вино готовлю на лепестках чайных роз. Это обычная роза-шиповник. Прошелся по улицам и насобирал. Интересно, что каждый год запах разный. Душистым был 2017 год. Заливаю водой лепестки теплой водой. Кипяченой нельзя так убиваются бактерии брожения. Так же виноград не моют, чтобы не убить природные бактерии. Вино из роз даже напоминает вкус клубники. Его очень любят женщины.

Автор: gazeta.ua Александр Шемет показал как начал изготавливать вино с урожая фруктов

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В прошлом году винницкий фестиваль вина впервые собрал более десятка производителей вина со всей области. От простых любителей, принесли на праздник два бутыли крафтового виноградного напитка, к винного дома, который предлагает восемь сортов разнообразного вина. Все происходит в помещении известно в городе как "Блокпост" Подкова "" и является частью бывшего кинотеатра. Все, кто желает дегустировать представлены вина, должны приобрести на входе бокал с символикой фестиваля.