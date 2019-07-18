В зоопарке для людей открыли освежающую беседку

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1827
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 612
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 954
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 702
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3150
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
4
4
5
4
5
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
Краснокнижных животных выселяют из региона
Краснокнижных животных выселяют из региона
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
Видео
Все видео
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1809
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2619
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
1 Просмотров: 2358
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
четверг, 18 июля 2019 15:53

В зоопарке для людей открыли освежающую беседку

  Комментировать
 

Подольский зоопарк в Виннице создал на территории заведения беседку. Зайдя в нее, дети и взрослые смогут освежиться прохладным туманом, который создает специальная установка.

"Мы заботимся не только о животных, а о людях. Скоро будет жара, а это хорошая возможность освежиться посетителям", - рассказывает Gazeta.ua директор зоопарка Евгений Ткачик.

По его словам, сам механизм, который создает освежающий туман стоит 27 тыс грн. Беседку делали собственными силами. Планируют ее накрыть резиновой крышей.

"Простудиться там нереально. Туман мягкий и приятный. Простудиться также очень трудно. Такие системы орошения есть во многих европейских зоопарках и парках. Мы в них переняли опыт", - добавляет Ткачик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Краснокнижных животных выселяют из региона

26-30 июня в Львове состоялся первый в мире подсчет бездомных кошек. Выяснили, что в городе проживает 5992 таких животных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В зоопарке для людей открыли освежающую беседку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 158485
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 31134
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 23464
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 15570
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 12382
Винница
Виновник ДТП на Вишенке заплатит городу 50 тысяч
Виновник ДТП на Вишенке заплатит городу 50 тысяч Просмотров: 117
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
 Просмотров: 1098
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
 Просмотров: 747
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
 Просмотров: 1953
В СИЗО убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки
В СИЗО убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки 1 Просмотров: 11682
Больше всего комментируют
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
5
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 114
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua