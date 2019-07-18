В зоопарке для людей открыли освежающую беседку

Подольский зоопарк в Виннице создал на территории заведения беседку. Зайдя в нее, дети и взрослые смогут освежиться прохладным туманом, который создает специальная установка.

"Мы заботимся не только о животных, а о людях. Скоро будет жара, а это хорошая возможность освежиться посетителям", - рассказывает Gazeta.ua директор зоопарка Евгений Ткачик.

По его словам, сам механизм, который создает освежающий туман стоит 27 тыс грн. Беседку делали собственными силами. Планируют ее накрыть резиновой крышей.

"Простудиться там нереально. Туман мягкий и приятный. Простудиться также очень трудно. Такие системы орошения есть во многих европейских зоопарках и парках. Мы в них переняли опыт", - добавляет Ткачик.

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