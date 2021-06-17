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четверг, 17 июня 2021 10:47

В закрытых Митрополичьих садах во Львове будут играть джаз и классику

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В закрытых Митрополичьих садах во Львове будут играть джаз и классику
В Святоюрских садах готовят проект к 30-летию Независимости Украины. Фото: Евгений Кравс.

В Митрополичьих садах во Львове ко Дню Независимости Bigshow Agency готовят музыкальный проект "Украина 30".

"Это уникальная серия концертов, раскрывающих все разнообразие форм и жанров музыкальной души Украины от этнической музыки к классики," - сообщили в компании.

Проект стартует 18 июня с концерта "Легенды Мирового Джаза" - специальной программы от одних из лучших джазменов Украины и Восточной Европы проекта "Shockolad". Музыканты исполнят хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Майкла Джексона, Белая Визерса, Рэя Чарльза и ряд украинских ретро шлягеров в собственных аранжировках.

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19 июня академический камерный оркетр "Виртуозы Львова" сыграют в митрополичьих садах концерт "От Вивальди до Маккартни". Начнут из легких произведений Иоганна Штрауса, Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Вивальди, продолжая хитами Пола Маккартни и песнями из любимых фильмов.

А 20 июня на Троицу сыграют программу "Летний Джаз в саду" - уникальную подборку хитов Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Энди Уильямса и украинские ретро шлягеры. Специальная гостья - музыкант Соломия Чубай.

"Сад собора Святого Юра - закрытая территория, относящаяся к Святоюрскому комплексу. Здесь расположены Митрополичи палаты и удивительной красоты сад, который является жемчужиной барочного искусства вблизи главного Собора города. Приходите, чтобы провести вместе незабываемый вечер," - добавляют организаторы.

Общественная организация "Місто-сад" презентовала результаты своей деятельности в рамках проекта "Творимо мистецтво в шкільному саду". В Киеве команда собрала представителей школьных команд и поделилась опытом реализации пяти выставок под открытым небом в школьных садах. Участниками проекта стали команды учащихся из городов Украины с населением до 100 тыс. Такими были условия конкурса, которые объявляли исполнители проекта при информационной поддержке Министерства образования и науки.

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17
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