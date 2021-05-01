В вышиванках и с декорированными корзинами: как во Львове святят пасхи

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня в течение Великой субботы в храмах Львова освящают корзины с пасхальной пищей. Львовяне, многие из которых в вышиванках, несут на освящение пасху, яйца, хрен, масло, колбасу и сыр.

Каждый украшает свою пасхальную корзину по своему - листьями, цветами, игрушками, сеном, барашками и петушками из теста.

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Пасхи освящаются с соблюдением требований карантина во дворах храмов с соответствующей дистанцией. Поскольку освящение происходит каждые пол часа, то большие толпы возле церквей не собираются.

Из-за карантина, Совет Церквей Львова рекомендует верующим по возможности находиться молитвенно дома, в режиме онлайн. Тем, кто все же пойдет в храмы лично, советуют находиться больше на улице и избегать скоплений.

Праздничные богослужения с некоторых кафедральных храмов можно посмотреть онлайн.

Великая Суббота является уникальным днем ​​церковного года, когда христиане вспоминают погребение Иисуса Христа. Хождение с плащаницей вокруг храма в Великую Субботу означает победное шествие Иисуса Христа адом и разрушения ада. Это единственная суббота в году, которая является днем ​​строгого поста. В последнее время для удобства верующих во многих церквях святить куличи начинают еще в субботу, а затем святят еще раз в воскресенье. Это удобно тем, что не нужно стоять в церкви всенощную или вставать рано в воскресенье, чтобы освятить куличи.