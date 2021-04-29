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пятница, 30 апреля 2021 21:10

Показали самые популярные наборы продуктов к Пасхе
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Корзина от рестораторов за 1200 гривен. Здесь есть хумус, мясной и рыбный паштеты, домашняя колбаса, хрен и конфеты
Фото: ресторацмя Шпигеля
Набор из имбирных пряников за 360 грн
Такой набор продуктов обойдется в 3600 гривен
Набор из имбирных пряников за 360 грн
Такой набор продуктов обойдется в 3600 гривен

В интернете активно предлагают пасхальные наборы. В среднем за самый простой придется отдать от 500 до 800 гривен. В прошлом году продуктовые наборы были дороже.

"В этом году наборы не подешевели. Они стали меньше. Мы специально уменьшили количество продуктов, чтобы снизить цену. Понимаем, что у людей денег нет. Отказались от сыров, а сделали акцент на домашних продуктах. Домашняя колбаса, запеченное сало и буженина, сыр и пасочка. В дороже кладем еще хамон и бутылку алкоголя, по желанию творожную пасху", - рассказывает шеф повар столичного ресторана. В его заведении пять лет готовят пасхальные корзины для клиентов.

Говорит что в прошлом году, корзина стоила в среднем 800-1200 гривен.

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Ресторан в Хмельницком предлагает свои наборы за 1200 гривен. В набор входит пасхальный кулич на 0,5 кг, полкило колбасы, 120 граммов сала, банка хрена, фирменные настойки по 50 граммов, хумус с вялеными помидорами, два вида паштета, конфеты с хреном и десять яиц.

"Я люблю такие наборы. Как-то считала. Что если все самому приготовить, то придется потратить больше. Каждый раз получаю какую-то необычную новинку. В прошлом году с мужем купили в двух разных заведениях, потом сравнивали, у кого вкуснее. В этом году ограничимся одной корзиной. Придется что-то еще готовить дома, потому что дела в бизнесе пошли не так хорошо, как нам хотелось. Но что-то вкусное на Пасху должно быть", - говорит Юлия Маянова из Хмельницкого.

Самый дешевый набор, который предлагают, из шоколада. За шоколадный кулич и четыре яйца придется отдать 160 гривен.

Самый дорогой предлагают за 3600 гривен. В нем есть две бутылки шампанского "Мартини", вяленые колбасы, сыры, фрукты.

780 грн будут стоить продукты для пасхальной корзины в этом году. В прошлом году он обходился в 620 грн.

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Дата
30
апреля

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