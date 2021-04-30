 
Ексклюзивы
1/5
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 189
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1521
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 513
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 630
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 756
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2 Просмотров: 207
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 162
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 864
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 846
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 270
Фото
Все фото
10
8
10
9
5
Как оригинально самому сделать яркие писанки
Как оригинально самому сделать яркие писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Пасхальные пирожные поражают цветом
Пасхальные пирожные поражают цветом
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Сухофрукты также могут быть исскуством: показали впечатляющие фото
Сухофрукты также могут быть исскуством: показали впечатляющие фото
Видео
Все видео
Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца
Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца
Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки
Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки
Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут
Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут
Шоколадные пряники от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления
Шоколадные пряники от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Интервью
1/5
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 288
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1521
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 630
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 756
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
Просмотров: 873
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 279
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
суббота, 01 мая 2021 02:28

Как оригинально самому сделать яркие писанки
10

  Комментировать

Пасхальные яйца украшают фольгой
Фото: idei-dekoru.com
Писанки розписують паличкою після сушів
Писанки розписують паличкою після сушів
Писанки розписують паличкою після сушів
Писанки розписують паличкою після сушів

Для первого раза изготовления писанок выберите простой геометрический узор. Понадобится: писачок, карандаш, воск или парафин, зажженная свеча, красители, салфетки.

Писачок можно купить готовый или сделать самому из палочки из-под суши. К ней привязать скрученную в острую леечкой плотную фольгу. Так писачок готов.

Этапы росписи:

1. Нужно разделить яйцо на секторы. Для этого надо простым карандашом нарисовать круг на "экваторе" яйца, далее - соединить полюса яйца двумя линиями. Так делить скорлупу на 8 сегментов. Далее в расчерчены секторы простым карандашом нанести рисунок, который выбрали.

2. В писачок положить воск или парафин и нагреть на огне свечи. Иначе будет рисовать не ровную линию, а разорванную. Если так случится, то нужно еще раз хорошо нагреть воск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проверить не протухли яйца: лайфхак к Пасхе

3. После того, как зарисовали нужен рисунок воском, положить яйцо в краску на 5 мин. Чтобы она лучше бралась к яйцу, нужно перед раскрашиванием погрузить в воду с уксусом на 2 мин.

4. Затем достать яйцо - и протираем его салфеткой или бумажным полотенцем.

5. Далее снова нагреть писачок и покрыть воском линии, которые должны остаться в другом цвете.

Судья "Мастер шеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась семейным рецептом творожной пасхи. Она быстрее готовится и гарантированно получается нежной.

Этот рецепт - далее в статье.

ukrinform.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как оригинально самому сделать яркие писанки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 67972
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 19413
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 15417
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 14787
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 14364
Кухня
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
8
 Просмотров: 189
Творожная пасха от судьи "Мастер шеф" подойдет для начинающих хозяек
Творожная пасха от судьи "Мастер шеф" подойдет для начинающих хозяек
 Просмотров: 189
Забыть о стандартах: рецепты необычных глазурей для куличей
Забыть о стандартах: рецепты необычных глазурей для куличей Просмотров: 180
Кулич с коньяком: Алла Мазур делится закарпатским рецептом
Кулич с коньяком: Алла Мазур делится закарпатским рецептом Просмотров: 261
Нежный шоколадно-облепиховой кулич имеет королевский вид
Нежный шоколадно-облепиховой кулич имеет королевский вид
 Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
Антоненко выпустили из-под стражи
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Голосов: 589
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть