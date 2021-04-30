Как оригинально самому сделать яркие писанки

Фото: idei-dekoru.com

Для первого раза изготовления писанок выберите простой геометрический узор. Понадобится: писачок, карандаш, воск или парафин, зажженная свеча, красители, салфетки.

Писачок можно купить готовый или сделать самому из палочки из-под суши. К ней привязать скрученную в острую леечкой плотную фольгу. Так писачок готов.

Этапы росписи:

1. Нужно разделить яйцо на секторы. Для этого надо простым карандашом нарисовать круг на "экваторе" яйца, далее - соединить полюса яйца двумя линиями. Так делить скорлупу на 8 сегментов. Далее в расчерчены секторы простым карандашом нанести рисунок, который выбрали.

2. В писачок положить воск или парафин и нагреть на огне свечи. Иначе будет рисовать не ровную линию, а разорванную. Если так случится, то нужно еще раз хорошо нагреть воск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проверить не протухли яйца: лайфхак к Пасхе

3. После того, как зарисовали нужен рисунок воском, положить яйцо в краску на 5 мин. Чтобы она лучше бралась к яйцу, нужно перед раскрашиванием погрузить в воду с уксусом на 2 мин.

4. Затем достать яйцо - и протираем его салфеткой или бумажным полотенцем.

5. Далее снова нагреть писачок и покрыть воском линии, которые должны остаться в другом цвете.

Судья "Мастер шеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась семейным рецептом творожной пасхи. Она быстрее готовится и гарантированно получается нежной. Этот рецепт - далее в статье.