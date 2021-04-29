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четверг, 29 апреля 2021 16:47

Как украинцы готовятся к Пасхе
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Имбирные пряники с изображением зайцев и цветных яиц продают по 25 грн/шт.
Фото: Елена Луценко
На рынке возле остановки "Оптика" недорогие паски весом 100 г можно приобрести по 12 грн.
Каждая паска упакована в отдельную прозрачную упаковку с надписью "освящено"
Творожные паски стоят 175 грн.
Паски украшены цукатами, вымоченными в бренди

На рынках и в супермаркетах массово продают паски и товары к Пасхе. Её в этом году украинцы будут праздновать 2 мая.

На рынке в микрорайоне Левада в Полтаве паски можно найти в киосках хлебозаводов. Пасхальная выпечка весом 500 г стоит 59 грн, 250-граммовая - по 23 грн. Творожные паски стоят 175 грн. Имбирные пряники с изображением зайцев и цветных яиц продают по 25 грн/шт.

На рынке возле остановки "Оптика" недорогие паски весом 100 г можно приобрести по 12 грн. 250-граммовая стоит 22 грн. Полкилограммовые "Царская" и "Панская" по 60 грн. Каждая паска упакована в отдельную прозрачную упаковку с надписью "освящено".

Неподалёку продает домашние паски 23-летняя Виктория Калюх.

"Это собственная выпечка. Паски украшены цукатами, вымоченными в бренди. Помадка - смесь сахарной пудры и крахмала. Не крошиться и не рассыпается. Безопасные красители. Украшения в виде бусинок можно есть, внутри рисовые шарики. Магазинные паски не так вкусны. Для оптовой торговли не заморачиваются над выпечкой. Домашняя паска однозначно лучше магазинной. Она рыхлая, имеет много начинки и цукатов. Дней 5 такая паска сохраняется", - рассказывает Виктория.

В сетевых супермаркетах кулич можно купить от 13 до 50 грн в зависимости от веса. Продают также сахарные декорации в форме яиц и цветов от 15 грн, посыпки в пакетиках по 25 г - от 5 грн. Бумажные формы для выпечки стоят от 3 грн.

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Чтобы приготовить паску дома, в среднем придется потратить 300-400 грн. В частности, 2 кг муки высшего сорта стоят в магазине 35-40 грн, 10 яиц - 37-45 грн, 1 кг сахара - 27 грн, пачка масла - 50-60 грн, 1 л молока - 25-35 грн. 100 г дрожжей - 7-10 грн, ванилин - 1,5 грн, 200 г изюма - 20 грн. Также понадобятся формы для выпечки и украшения из сахара на 20-30 грн.

780 грн будут стоить продукты для пасхальной корзины в этом году. В прошлом году он обходился в 620 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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