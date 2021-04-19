Пасхальная корзина подорожала на 160 грн

Паска домашней выпечки будет стоить 120 грн/кг. Фото: Елена Луценко

780 грн будут стоить продукты для пасхальной корзины в этом году. В прошлом году она обходилась в 620 грн.

Стоимость по средним ценам на рынках и в супермаркетах Украины посчитали в Институте аграрной економики.

"В этом году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 25,8% дороже, чем в прошлом году", – рассказал Юрий Лупенко, директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Кулич домашней выпечки будет стоить 120 грн/кг. В магазинах и супермаркетах пасхальная выпечка обойдется дороже. Кулич подорожал из-за повышения цен на яйца, сахар, муку и сливочное масло. Также подорожала животноводческая продукция. На цены повлияло уменьшение мирового урожая зерновых, подорожание энергоресурсов и продуктов из-за карантина.

"Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины стали яйца – 38 гривен за десяток. Это на 90% больше, чем в марте прошлого года. Домашняя колбаса стоит 230-305 гривен, буженина – 230-280. По сравнению с 2020 годом, стоимость буженины выросла в среднем почти на 22,7%, а домашней колбасы – на 10,2%. Сало обойдется в 90-132 гривны ", – добавил Юрий Лупенко.

Твердый сыр - 200-268 грн/кг, сливочное масло — 180-230 грн, мягкий сыр – 100-120 грн. Стоимость хрена не изменилась - 14 грн за 250 г. Бутылка вина "Кагор" сейчас стоит 80-135 грн.

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"Если покупать еще помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, расходы возрастут до 963 грн. Общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии", – подытожил Юрий Лупенко.

В прошлом году дешевле собрать корзину на Пасху смогли жители Тернопольской области. Набор из традиционных мясных продуктов, сыра, яиц, пасхи, сливочного масла, творога, свежих овощей, яблок и вина там стоил 683 грн.