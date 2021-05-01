Что нужно положить в корзину и освящать на Пасху

В УПЦ не советуют освящать алкоголь. Фото: ktds.org.ua

В пасхальную корзину стоит класть пасхи, мясо, молочную продукцию и яйца.

Алкогольные напитки и табачные изделия приносить для освящения не стоит. Об этом говорится в сообщении Украинской православной церкви в Facebook.

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Освящение куличей, яиц и мяса характеризирует завершение Великого поста. Так, благословляется на потребление пища, которая была исключена из рациона в течение добровольного поста. Количество также добавляют хрен - это старая традиция добавлять к пасхальной трапезы горькие травы.

"Пасхальные корзины - это символ любви к ближним. Праздничный корзину составляют, чтобы разделить его с ближними. Если у вас есть возможность - помогите одиноким и нуждающимся не остаться без праздничной трапезы, поделитесь с ними пасхальной радостью", - призвали в ПЦУ.

Пасха в Украине будет теплый, хоть местами - дождливый. В праздничное воскресенье, 2 мая, украинцев порадует настоящая весенняя погода. Теплее всего будет на юге и на востоке страны. Воздух там прогреется до 23 градусов тепла.