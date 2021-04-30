Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать

1 мая умываются росой и моют голову под дождем. Фото: unsplash.com

1 мая по народным традициям отмечают день Кузьмы Огородника. Неудивительно, что основные народные традиции и приметы связаны с растениеводством.

Считалось, что святой Кузьма занимается крестьянами, чтобы в тех было достаточно овощей и не приходилось голодать. Поэтому молились Кузьме о хорошей погоде и богатый урожай.

В этот день принято замачивать семена перед посевом. Считалось, что надо делать это тайно перед восходом солнца - если кто-то увидит, может сглазить и тогда будет плохой урожай.

Народные приметы этого дня посвящены погоде и начала посева овощей.

Так, если зацвела ольха - можно сеять гречку. Причем считалось, что сеять надо в непогоду, а убирать при хорошей погоде.

Первые листья на черемухе - сигнал для начала посадки Картоп. Расцвела ракитаа - можно сеять морковь, свеклу, редис, лук, укроп и петрушку.

Во время вскапывания участка приговаривали: "Пришел Кузьма - заглянул в погреба, лопату взял - возле дома землю вскопал". Это означало, что святой благословил посевы и будет их защищать.

По народным традициям, чтобы сохранить красоту, сегодня умываются росой из трав. А если идет дождь, нужно подставить голову каплям, тогда волосы будут лучше расти.

Дожди в начале мая предвещают хороший урожай зерновых. Если 1 мая холодно - май будет теплым. Если же тепло пришло - конец месяца будет холодным.

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В этом году 1 мая христиане восточного обряда отмечают Страстную субботу и готовятся к Пасхе. Это день тишины и скорби. Считается, что тело Христа находится в гробу. Поэтому нельзя веселиться, громко разговаривать. Сегодня последний день Великого поста.

И хотя хозяйки выпекали паски, красили яйца и готовили разнообразные мясные блюда, есть можно только постную пищу. Те, кто планирует идти на исповедь и причастие на Пасху, маскимально ограничивают потребление пищи.

Поскольку на Пасху ничего нельзя делать, ранее хозяйки пытались подготовить все к праздничному завтраку накануне. Так, в субботу готовили пищу, нарезали хлеб, буженину, колбасы. Вечером, перед тем как идти в церковь на всенощную службу, накрывали стол.

И когда рано утром воскресенья возвращались из церкви с освященной пасхой и яйцами, семья собиралась за столом на первую праздничную трапезу после завершения самого длинного поста в году. Утром на Пасху разговляются - начинают употреблять скоромную пищу.

Ежегодно в Страстную субботу накануне Пасхи в Иерусалиме происходит обряд схождения Благодатного огня. Затем этот священный для христиан огонь развозят по храмам в разные странах мира.