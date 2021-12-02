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четверг, 02 декабря 2021 17:41

В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
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В Южном Одесской области построили общественный туалет с зеркальным фасадом почти за 3 млн грн из бюджета.

Он находится на ул. Строителей рядом с будущим общественно-спортивным центром, сообщает "Бессарабия".

"Жителям города недавно представили фасад новой общественной уборной, которую откроют в ближайшее время. Выглядит сооружение весьма необычно: стены отделаны зеркальными панелями, за счет чего туалет кажется футуристическим объектом", - говорится в сообщении.

Фото: yuzhny.info

Сдать уборную в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Стоимость строительства составляет более 2,9 млн грн. Туалет при этом будет платным.

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Управление делами аппарата парламента по результатам тендера заказало 2 ноября у фирмы "Бриллиантс групп" ремонт кулуаров третьего этажа Верховной Рады за 41,5 млн грн. В этом году компания также сделает реставрационный ремонт третьего этажа парламента - обустройство пресс-центра.

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