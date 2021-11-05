НАБУ планирует потратить на перевод документов почти 5 млн грн

Аукцион стартует 11 января 2022 года. Фото: @nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку услуг по письменному переводу.

Тендер объявили 5 ноября, говорится на на ProZorro.

"Ожидаемая стоимость закупки составляет более 4,6 млн грн", - говорится в описании тендера.

НАБУ ищет специалиста, который переведет 38,6 тыс. страниц с/на 34 иностранных языка. Аукцион стартует 11 января 2022 года.

О готовности принять участие в тендере пока не заявила ни одна компания или организация.

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Верховная Рада приняла 19 октября законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции. НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Кабинет министров не сможет вмешиваться в работу бюро. Аудит НАБУ будут проводить международные эксперты.