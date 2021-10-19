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вторник, 19 октября 2021 17:38

Рада приняла судьбоносный закон о НАБУ. Зеленский благодарит, активисты хвалят

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Рада приняла судьбоносный закон о НАБУ. Зеленский благодарит, активисты хвалят
Закон поддержали все фракции и группы, кроме "Батькивщины" и ОПЗЖ. Фото: @nabu.gov.ua

Верховная Рада приняла законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции.

За это проголосовали 304 народных депутата.

Поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и группы "Партия "За будущее" и "Довіра". "Батьківщина" и ОПЗЖ - ноль голосов "За".

НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Кабинет министров не сможет вмешиваться в работу бюро.

Правительство будет назначать (и в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по итогам конкурса, который проведет специальная комиссия.

Законопроект закрепляет гарантии независимости бюро от правительства, сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

"Запрещает Кабмину вмешиваться в деятельность органа, отменять акты НАБУ, не позволяет давать указания или поручения касательно деятельности или конкретных уголовных производств.

Уволить директора НАБУ правительство сможет лишь по четко определенным основаниям и при поддержке 2/3 членов Кабинета министров. Изменение статуса НАБУ не потребует никаких дополнительных решений и бюро сможет беспрепятственно продолжать свою работу", - заявили в ЦПК.

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Нового директора будут избирать на прозрачном конкурсе, с определяющим голосом международных экспертов.

Комиссия должна состоять из шести человек: трех определяет правительство, еще трех - международные эксперты. Решение будут принимать четырьмя голосами, из них не менее двух - голоса международников.

Аудит НАБУ тоже будут проводить международные эксперты.

"Этим законопроектом Владимир Зеленский и СН в полной мере выполнили свои обещания", - отметили активисты.

"Спасибо всем 304 народным депутатам, которые поддержали этот документ! Наконец-то статус НАБУ нормирован в соответствии с Конституцией.

Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры", - заявил Зеленский в Twitter.

НАБУ создали в апреле 2015 года. С тех пор его возглавляет директор - Артем Сытник. Семилетний срок назначения Сытника истекает в апреле 2022 года.

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