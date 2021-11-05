Столы с травой, новый пресс-центр: Раду отремонтируют на 42 млн грн

Кулуары третьего этажа Верховной Рады отремонтируют.

Об этом сообщили "Наші гроші"

2 ноября Управление делами Аппарата ВР по результатам тендера заказало у фирмы "Бриліантс Груп" ремонт кулуаров за 41,50 млн грн.

В этом году компания сделает реставрационный ремонт третьего этажа парламента – обустройство пресс-центра.

В мае управление заказало проект этого ремонта у фирмы "Грін Маєток" за 1,30 млн грн.

Предусматривается пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комната для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру.

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Купили две приточно-вытяжные установки Wolf (Германия) по 7,35 млн грн, два комплекта автоматики для них – по 578 тыс, конструкцию из алюминиевых ферм – 1,33 млн.

Два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали по 35 100 грн, шесть сидений у окна индивидуального изготовления – по 17 541 грн, а 60 стульчиков для гостей со столиками – по 5 417 грн.

Ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1696 грн/кв. м. На рынке его можно найти оптом от 100 кв. м чуть дешевле – по 1 617.

Приемники Shure DR 6004 стоят 4 806 грн, а на рынке несколько дороже – от 5 332.

Кто будет ремонтировать

Столичной фирмой "Бриллиантс Групп" владеет Дмитрий Поляков из Луганска. Он также является основателем и директором фирмы "Енергія навколишнього середовища".

"Грін Маєток" из села Глыбоке возле Борисполя принадлежит Павлу Красенко из Белгород-Днестровского в Одесской области. Еще он является основателем "Київ Девелоп Груп".

В сентябре представителям СМИ после 1,5 года карантина предоставили частичный доступ в кулуары второго этажа парламента. Однако часть этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", для журналистов ограничивали. В октябре бывший спикер Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении числа представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента.