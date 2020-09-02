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среда, 02 сентября 2020 17:15

В городе за 4 года построили 5 детсадов

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В городе за 4 года построили 5 детсадов
Новый садик в Хмельницком построили меньше, чем за 2 года. Фото: khm.gov.ua

В Хмельницком открыли новое дошкольное учреждение в районе, где годами должны были обходиться без сада. Торжественное открытие состоялось 1 сентября.

"Новый детсад № 2 "Соколятко" в микрорайоне Лезневе построен менее чем за два года по инициативе родительской общины. Его будут посещать более 140 дитей.Дотепер ни дошкольного учреждения в Лезневе не было. Это уже пятый детсад за последние 4 года, сводный в Хмельницком за средства городского бюджета ", - говорится на сайте Хмельницкого горсовета.

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Стоимость строительства и современного оборудования в детском саду - 39 млн гривен.

В Тернополе детский сад №6 на улице Протасевича, закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

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