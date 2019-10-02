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среда, 02 октября 2019 16:50

В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
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Дом находится по улице Пилипа Орлика
Фото: Ярослава Фонина
Фасад дома весь в трещинах
Фасад дома весь в трещинах
Стекло на окнах тоже разбито
Фасад дома весь в трещинах

В Полтаве по улице Пилипа Орлика разваливается дом, значимый для города.

Журналист Gazeta.ua проверил состояние дома.

Особняк Бахмутского, которому уже 113 лет, находится в центре Полтавы, адрес - ул. Пилипа Орлика, 15 Ежедневно мимо проходят сотни полтавчан.

Весь особняк находится в запущенном состоянии. Фасад потрескался, колонны разваливаются, стекло разбито. Двери и стены порозписувани черной краской.


Внутренний дворик особняке также напоминает свалку. Всюду разбросаны бутылки, остатки кирпича. Вся территория двора поросшая плотным бурьяном, под которым даже не видно самого дома.

Автор: Ярослава Фонина
  Внутренний дворик зарос и загрязнен
Внутренний дворик зарос и загрязнен

В 2017 году дом претерпел пожар. Только после этого местные защитники исторических памятников забили тревогу. Однако за два года так ничего и не сделали.
Особняк продолжает пребывать в плохом состоянии, без ремонта и внимания местных властей.

"Здание нуждается в ремонте, но она не аварийная. Ее состояние не угрожающий для людей, которые находятся рядом. Это общее состояние дома. Аварийным определена только стропильная система. Только потому, что на ней есть признаки пожара. Это балки, которые держат крышу. Даже сама крыша, этим же актом, признан как непригодный к нормальной эксплуатации, требует ремонта ", - прокомментировала в одном из интервью изданию "Полтавщина" главный архитектор области. Женщина также добавила, чтобы сохранить особняк, необходимо доработать документы на него, поставить на учет и найти инвесторов.

Однако пока это остается планом на будущее.

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Дом создали 1906 по заказу Наума Бахмутского. Тот подарил особняк своей любимой.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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