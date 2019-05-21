Умер лидер "Революции на граните" Маркиян Иващишин

Маркиян Иващишин умер на 52 году жизни. Фото: i.tyzhden.ua

Во Львове умер известный общественный деятель, основатель художественного объединения "Дзига" Маркиян Иващинин.

Он также был одним из лидеров "Революции на граните" в Киеве. О его смерти сообщил председатель Львовского облсовета Александр Ганущин во время пленарного заседания.

Маркиян Иващишин шел по улице вместе с товарищем Андрианом Клещом, ему внезапно стало плохо и он упал на тротуаре. Маркиян Иващишин умер на 52 году жизни. Причиной смерти стал тромб, который оборвался.

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"Маркиян был одним из тех, благодаря которым Львов является Львовом. Боль. Сочувствие друзьям и близким ", - написал мэр Львова Андрей Садовый на странице в Facebook.

Маркиян Иващишин, которого назвивалы "Марек", родился 6 сентября 1966 во Львове.Учился во Львовском политехническом институте, где создал ячейку "Студенческого братства". В 1990 году возглавил "Студенческое братство" г. Львов.

Маркиян Иващишин был одним из руководителей "Революции на граните" 1990 года, предпринимателем, культурным, политическим и общественным деятелем, арт-продюсером ряда художественных проектов и организатором музыкальных фестивалей, соавтором "Львовской газеты" и руководителем радиопроекта "Инициатива Niko FM".

В субботу, 18 мая, по случаю 30-летия "Студенческого братства" президент отметил Маркияна Иващишина орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

14 мая, не стало экс-министра культуры Юрия Богуцкого. Умер после продолжительной болезни на 67 году.