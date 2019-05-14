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вторник, 14 мая 2019 13:04

Умер экс-министр культуры, который трижды занимал эту должность

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Умер экс-министр культуры, который трижды занимал эту должность
facebook Умер Юрий Богуцкий

Сегодня, 14 мая не стало экс-министра культуры, Юрий Богуцкий.

Умер после продолжительной болезни на 67-м году.

В начале весны ему сделали операцию, в последнее время он был в коме.

Богуцкий трижды назначали министром культуры: он занимал эту должность в 1999 году, с 2001-го до 2005-го и в 2006-2007 годах.

"Свой опыт и знания Юрий Петрович использовал для реформирования и развития культурно-художественной сферы Украины", написал в Facebook Национальный дворец искусств Украина.

Заслуженный деятель искусств Украины Юрий Богуцкий был директором Института культурологии АГУ. Трижды возглавлял Минкульт. В последнее время был советником президента Петра Порошенко по вопросам культуры.

К нему был советником экс-президента Виктора Януковича. При президентстве Виктора Ющенко был заместителем главы Секретариата президента.

"Он всегда был улыбчив. У него всегда находилось время для общения и совет, на которых бы постах он ни был", - написала Анжелика Рудницкая.

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В субботу, 4 мая, внезапно умер преподаватель Полтавского национального педагогического университета Петр Радько.

Смерть Петра Григорьевича была неожиданной, причина трагедия пока неизвестна. По словам знакомых, он не болел, продолжал преподавать.

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