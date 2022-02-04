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суббота, 05 февраля 2022 03:00

У владельцев каких популярных имен сегодня день ангела

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У владельцев каких популярных имен сегодня день ангела
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Климент, Евдокия, Геннадий, Федор, Денис.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Геннадий – имя греческого происхождения, которое стало популярным в Украине. Геннадии чаще всего являются спокойными и уравновешенными мужчинами, которые не устраивают скандалы. Но если доходит до ссор – могут не сдерживаться в эмоциях и высказываниях. Эти мужчины не особенно активны. Прежде чем приступать к какой-либо работе, все тщательно планируют и просчитывают;

Денис – имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос. Эти мужчины - способные и усидчивые. Они просто переживают все жизненные трудности. Денису часто улыбается удача. С детства и на всю жизнь – ожесточенный коллекционер. Не боится кропотливой работы, принципиальный. Любит навязывать свои идеи другим людям. Иногда при выборе жены руководствуется корыстными мотивами;

Евдокия – владелицы этого имени обычно являются коммуникабельными, красноречивыми, доверчивыми и наивными людьми. Обладают прекрасным чувством юмора и веселым нравом. Благодаря этому у них много поклонников. Евдокии трудолюбивы и честны, обладают хорошо развитой интуицией. Могут становиться успешными адвокатами, бухгалтерами, педагогами, дипломатами. К будущему супругу у Евдокий высокие требования. Они не свяжут свою судьбу с первым встречным;

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Климент, Клим – это творческие мужчины, у которых развита фантазия и воображение. Если с детства их талант развивать, то в будущем у них есть шансы стать известными писателями, актерами, журналистами. Целеустремленность и желание быть лучше других - помогают Климам добиваться успехов и в других профессиях. Это прирожденные руководители. В молодом возрасте они редко женятся;

Федор – с древнегреческого это имя означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами Федоры не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Георгий, Иван, Николай, Петр. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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