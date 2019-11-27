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среда, 27 ноября 2019 11:45

Тысячи людей на Днепропетровщине выживают без воды и тепла из-за бездействия местной власти

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Автор: Укринформ
  Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко
Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко

Более 9 000 жителей в поселках Гвардейское и Черкасское Днепропетровской области выживают без воды и отопления. Пока областная власть не может решить вопрос, люди самостоятельно роют скважины и каждый день тратят крупные суммы, чтобы обеспечить себя питьевой покупной водой, сообщает Обозреватель.

Водоснабжение есть только в детском саду и школе поселка Гвардейское. Но вопрос с отоплением так и не решен. Совсем недавно школу отапливали по несколько часов в день, но сейчас отопление отключили полностью.

"У нас в школе учится 450 детей. Сейчас абсолютно все находятся на дистанционном обучении, самостоятельно изучая материал дома. Школьники приходят, берут задание на дом, и все усваивают сами. Детям сложно будет учиться, когда в голове одна мысль о том, что очень холодно. В холле школы +4 градуса, в кабинетах - +6 +10", - рассказала заместитель директора общеобразовательной школы в Гвардейском Светлана Марковна.

По словам заместителя директора, школа не приспособлена для того, чтобы в ней включать обогреватели: проводка слишком старая. Это при том, что в кабинетах должно быть минимум +18 градусов.

Местным жителям на все вопросы отвечают одним предложением – денег нет. Но когда приезжают проверки, вода магическим образом оказывается в кранах, а потом также быстро исчезает.

"Каждый день греем воду ведрами, чтобы покупаться, помыть детей, постирать вещи и помыть посуду. Многие женщины специально снимают квартиру в Новомосковске, чтобы была возможность приехать и постирать вещи. Крутимся, как можем. Тошно так жить", - рассказывает жительница Гвардейского Виктория.

Местные жители делятся: приходится спать в пуховиках, под тремя одеялами, с постоянно включенными обогревателями, которые "влетают в копейку".

В 93й военной бригаде, что в Черкасском, для обеспечения водоснабжением создали резервуары, которые заполняют технической водой. Ее доставляют из местных скважин и используют только для некоторых бытовых нужд. Питьевой водой с армейцами делится местный санаторий. На его территории находится единственная скважина, вода которой пригодна для употребления. Остальные горожане массово закупают бутилированную воду, но дефицит она не покрывает.

Как выяснили журналисты, ещё в начале 2019 года по просьбе активистов и военных было принято решение и разработан проект строительства нового водогона в Вольное - Гвардейское. Провели тендер на Prozorro и заключили договор с победителем на строительство водогона. Согласно этому договору пуск первой очереди должен состояться в 2019 году. Даже первое финансирование от ОГА и фонда регионального развития поступило на казначейские счета. То есть почти половина людей уже в декабре могла увидеть в своих кранах воду и тепло в своих квартирах.

Но тут произошла смена власти, пришел новый губернатор Александр Бондаренко. Фирма-подрядчик вместо предоплаты получила ультиматум – откажитесь от договора, теперь новые фирмы (лояльные к новой власти) будут делать эти работы. В итоге получилось, что подрядчик, выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги на них выделены и лежат на счетах казначейства.

Как сообщалось ранее, новый глава Днепропетровской области Александр Бондаренко прекратил все выплаты за инфраструктурные объекты для того, чтобы выдавить с рынка неугодные компании. Без оплаты остались работы по капитальному ремонту дороги Вольное-Гвардейское (компания "Будинвест инжиниринг") - 40 млн грн, капремонт спортивного зала в Каменском (ООО "Коммунальник") - 10,5 млн грн , капремонт Божедаровской школы в Криничанском районе - 3 млн грн, реконструкция главной площади Марганца - 7,7 млн грн и многие другие.

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