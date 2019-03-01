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пятница, 01 марта 2019 15:42

Студенты удивили ценами на блины
7

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В ДонНУ провели благотворительный ярмарок в честь празднования Масленицы
Фото: Иван Мартыненко
В ДонНУ провели благотворительный ярмарок в честь празднования Масленицы
В ДонНУ провели благотворительный ярмарок в честь празднования Масленицы
В ДонНУ провели благотворительный ярмарок в честь празднования Масленицы
В ДонНУ провели благотворительный ярмарок в честь празднования Масленицы

1 марта в Донецком национальном университете имени Василия Стуса прошла благотворительная ярмарка, посвященная празднику Масленицы.

На первом этаже оборудовали несколько столов со сладостями. В основном это были блинчики обычные и с творогом. Там же можно было выпить чая, кофе или сока.

Продавали выпечку сами студенты. Они активно зазывали людей принять участие в ярмарке.

"Я не впервые готовлю для подобных мероприятий. В этот раз собрались с подружками, напекли блинов и пошли продавать", - рассказывает студентка Мария.

Цены на выпечку колебались от 5 до 30 грн. Чай и кофе стоили от 3 до 6 грн. Каждый продавец выбирал стоимость индивидуально.

Главным преимуществом для студентов было то, что цены на ярмарке были ниже, чем в буфете.

"Здесь на 22 гривны я купил несколько блинов и чай. В столовой за это все я заплатил бы больше", - рассказывает Вячеслав.

Подобные мероприятия проходят в ДонНУ не впервые. Все собранные деньги университет отдаст на благотворительность.

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Также в рамках празднования проводили мастер класс по выпечке блинов. Их начиняли бананом, грибами, куриным филе и зеленью.

"Печь блины не сложно, главное наловчиться. Не нужно бояться экспериментировать с начинкой. Никто же не знает, из чего может получиться кулинарный шедевр", - рассказывает участница мастер класса Катя.

После дегустации студенты спели несколько песен и рассказали присутствующим историю празднования Масленицы.

Заканчивали мероприятие в специальной фотозоне, где каждый мог сфотографироваться на фоне тематических стендов.

Празднование Масленицы продолжаются в течение недели. В эти дни традиционно готовят блины или вареники. Чтобы за неделю блюдо не надоело, разнообразят меню благодаря различным начинкам.

Автор: Иван Мартыненко
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Дата
01
марта

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