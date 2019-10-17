Студент может умереть из-за нечистых специй

8 октября парню стало плохо.Фото: politeka.net

Врачи Львовской областной инфекционной больницы спасают жизнь 22-летнего студента.

Парня пытаются вылечить от тяжелой болезни, сообщает "РБК-Україна".

Пациент учится в одном из университетов города. 8 октября парню стало плохо. Он почувствовал общую слабость, потом насморк, температуру и боль в горле. Затем больного начала сильно болеть голова, появилась тошнота и рвота.

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В больнице студента начали лечить, но его состояние не улучшалось. Через несколько дней у пациента начали отказывать почки. Лабораторный анализ выявил в крови юноши антитела к вирусу Пуумала. Эта болезнь обычно переносится с экскрементами грызунов. В некоторых случаях, если не начать вовремя лечение, можно умереть.

Медика считают, что наиболее вероятным источником заражения является пряность зира, которую студент купил на базаре на вес. Эту специю продают фасованной, и грызуны могли оставить в ней свои экскременты.

Число пострадавших, которые отравились во время празднования свадьбы в баре-ресторане в Черновецкой области, возросло до 129, в том числе 36 детей.