Количество отравившихся на свадьбе в Черновецкой области возросло до 129

Люди отравились во время празднования свадьбы в баре-ресторане. Фото: Prm

Число пострадавших, которые отравились во время празднования свадьбы в баре-ресторане в Черновецкой области, возросло до 129, в том числе 36 детей.

В медучреждения госпитализированы 73 человека, из них 19 детей. Об этом сообщает пресс-служба Черновецкого областного лабораторного центра МЗ Украины.

"По результатам бактериологических исследований выделено Salmonella enteritidis вариант jena в следующих образцах пищевых продуктов: рыба форель в сметане; бедро курицы горячего копчения; холодец, рыба жареная в кляре; филе лосося маринованное; колбаса копченая; рулет куриный; пирог с мясом. Во всех указанных образцах пищевых продуктов, за исключением "рулет куриный" выделено условно-патогенную микрофлору - Klebsiella pneumonia", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сладостями отравились 12 человек: есть дети

Люди отравились на праздновании свадьбы 29 и 30 сентября. Все они употребляли пищу в баре поселка Путила Черновецкой области.