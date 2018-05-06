Сеть очаровала долина одуванчиков на Закарпатье

Сеть "взорвали" фото с огромным количеством одуванчиков.
Долину одуванчиков обнаружил фотограф Сергей Гудак, и разместил фотографии на своей странице в Facebook.
По его словам, такое количество пустодуев, как их называют в народе, удалось найти в Долине нарциссов на Закарпатье.
"В Долине нарциссов обнаружили "самую большую в Европе" долину одуванчиков", - написал он.
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Житель Черновцов Сергей Кушнир поделился волшебным видеороликом буковинской долины тюльпанов. В Мамаевцах посетителям предлагают полюбоваться цветением около 50 сортов тюльпанов.
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