Сеть очаровала долина одуванчиков на Закарпатье

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 1575
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7038
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1143
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1179
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 207
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1935
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7200
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3231
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2016
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Фото
Все фото
18
16
5
8
10
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
Как выглядит Бескидский тоннель за месяц до открытия - подборка фото
Как выглядит Бескидский тоннель за месяц до открытия - подборка фото
Зацвела Долина нарциссов - пик ожидают майские праздники
Зацвела Долина нарциссов - пик ожидают майские праздники
&quot;Лучшая чем некоторые министры&quot; - Москаль катал американского посла в лифте и радовал сакурами
"Лучшая чем некоторые министры" - Москаль катал американского посла в лифте и радовал сакурами
Ромы самостоятельно отремонтировали дорогу к своему поселению
Ромы самостоятельно отремонтировали дорогу к своему поселению
Видео
Все видео
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Пять человек пытались незаконно вывезти 5-летнего ребенка в Венгрию
Пять человек пытались незаконно вывезти 5-летнего ребенка в Венгрию
Золотые одежды и кучи денег - как отметил свой юбилей цыганский барон из Закарпатья
Золотые одежды и кучи денег - как отметил свой юбилей цыганский барон из Закарпатья
Водитель сбил 16-летнюю девушку - виз в родильный беременную жену
Водитель сбил 16-летнюю девушку - виз в родильный беременную жену
Полицейские утопили служебную машину в болоте
Полицейские утопили служебную машину в болоте
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1935
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4545
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6093
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 810
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8901
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 1323
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 03:28

Сеть очаровала долина одуванчиков на Закарпатье

  Комментировать
Автор: Сергей Гудак
  Такое количество пустодуев, как их называют в народе, удалось найти в Долине нарциссов на Закарпатье
Такое количество пустодуев, как их называют в народе, удалось найти в Долине нарциссов на Закарпатье

Сеть "взорвали" фото с огромным количеством одуванчиков.

Долину одуванчиков обнаружил фотограф Сергей Гудак, и разместил фотографии на своей странице в Facebook.

По его словам, такое количество пустодуев, как их называют в народе, удалось найти в Долине нарциссов на Закарпатье.

"В Долине нарциссов обнаружили "самую большую в Европе" долину одуванчиков", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львов на сакуры: горожане очаровываются цветом японской вишни

Автор: Сергей Гудак
  Долину одуванчиков обнаружил фотограф Сергей Гудак
Долину одуванчиков обнаружил фотограф Сергей Гудак

Житель Черновцов Сергей Кушнир поделился волшебным видеороликом буковинской долины тюльпанов. В Мамаевцах посетителям предлагают полюбоваться цветением около 50 сортов тюльпанов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород Просмотров: 675
Море тюльпанов: показали впечатляющие фото цветущих полей
Море тюльпанов: показали впечатляющие фото цветущих полей Просмотров: 387
В сети показали пышное цветение экзотических деревьев в Украине
В сети показали пышное цветение экзотических деревьев в Украине Просмотров: 1197
Показали впечатляющие фото цветущих вишневых садов
Показали впечатляющие фото цветущих вишневых садов Просмотров: 1611
Сейчас вы читаете новость «Сеть очаровала долина одуванчиков на Закарпатье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 41141
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 31323
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 28324
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 21917
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16
 Просмотров: 21044
Закарпатье
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
18
 Просмотров: 675
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
 Просмотров: 909
Остановят движение поездов в Закарпатье
Остановят движение поездов в Закарпатье Просмотров: 540
Пять человек пытались незаконно вывезти 5-летнего ребенка в Венгрию
Пять человек пытались незаконно вывезти 5-летнего ребенка в Венгрию
 Просмотров: 522
Москаль рассказал о провале планов России по поводу Закарпатья
Москаль рассказал о провале планов России по поводу Закарпатья 1 Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
95
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
28
В Украине переименуют сразу две области
23
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
8
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
7
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
Голосов: 2409
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua